Elisabetta Franchi, la foto del “gestaccio” e la bottiglia di spumante: scoppia la bufera

Elisabetta Franchi festeggia lo slittamento del processo per stalking con una bottiglia di spumante e un “gestaccio” provocatorio: scoppia il caso.

Dopo la bufera estiva sui “gigolò” in barca, Elisabetta Franchi torna al centro dell’attenzione, questa volta per una bottiglia di spumante e un gestaccio pubblicato sui suoi social. La stilista ha reagito con entusiasmo alla notizia dello slittamento dell’udienza e alla possibilità che l’accusa di stalking venga ridimensionata.

L’accusa di stalking per Elisabetta Franchi

La vicenda nasce da una denuncia presentata da una ex amica della stilista – consulente e broker finanziaria – che ha accusato Elisabetta Franchi di stalking e molestie. Secondo quanto scritto nella denuncia, come riportato da Today, la donna avrebbe ricevuto minacce e messaggi denigratori, sia in privato che pubblicamente sui social, oltre ad aver subito molestie anche sul posto di lavoro.

Alla base del conflitto ci sarebbe una relazione tra la presunta vittima e l’ex compagno della stilista. Nella giornata di ieri, il giudice ha disposto il rinvio dell’udienza al prossimo 7 novembre per valutare l’ipotesi di una derubricazione dell’accusa da stalking a un reato meno grave dal punto di vista penale, come la minaccia aggravata.

Il brindisi con lo spumante e un “gestaccio”: scoppia il caso

Elisabetta Franchi, aggiunge il sito Today, ha scelto Instagram per manifestare la propria soddisfazione dopo la notizia. La stilista ha pubblicato una foto in cui si vedono una bottiglia di spumante pronta a essere versata in calici freddi e un dito medio alzato.

Nella didascalia, parole che non lasciano spazio a dubbi: “Oggi ho vinto – ma ve ne parlerò presto. A volte si brinda in silenzio. Oggi la giustizia ha parlato, e io brindo a me“. Un’esultanza che ha suscitato numerose reazioni: c’è chi l’ha trovata eccessiva e prematura, dato che il procedimento giudiziario è ancora in corso.