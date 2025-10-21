Amici 2025, Lorella Cuccarini non ci sta: arriva un severo provvedimento per un allievo

Lorella Cuccarini sospende la maglia di Michele nel daytime di Amici del 21 ottobre 2025: ecco le sue parole.

Nel daytime del 21 ottobre 2025 di Amici, Lorella Cuccarini ha preso una decisione forte nei confronti di Michele, uno degli allievi della scuola. Il provvedimento arriva a seguito di un acceso sfogo avvenuto nel daytime del 20 ottobre, dove il giovane cantante ha espresso senza mezzi termini la sua frustrazione per il percorso all’interno del programma. Ecco, a seguire, la decisione della professoressa.

Amici 2025, la comunicazione per Michele

Nel nuovo daytime di Amici, Lorella Cuccarini ha mandato un provvedimento per il suo allievo Michele. Nella lettera, ha esordito con un tono fermo: “Caro Michele, dopo quanto accaduto ieri, ho riflettuto a lungo e sono giunto a una decisione chiara. Un atteggiamento come quello che hai avuto non può essere ignorato né accettato all’interno di questa scuola“. Ha poi ribadito che “chi entra qui deve sapere che non si tratta di un punto di arrivo, ma di un punto di partenza“.

Nel suo messaggio, ha sottolineato quanto siano fondamentali l’impegno, la costanza e il rispetto. Ha inoltre aggiunto che “l’arroganza non porta da nessuna parte, la presunzione è sempre una cattiva consigliera“. Per la showgirl, il talento da solo non basta: “In tutti i miei anni di lavoro ho imparato che il talento da solo non basta, serve disciplina, serve umiltà. Ed è proprio l’umiltà a fare la differenza, sia nella crescita artistica che in quella personale“.

“La tua maglia è sospesa”

Dopo questo lungo richiamo, Lorella Cuccarini ha annunciato il provvedimento nei confronti di Michele: “Per questo motivo la tua maglia è sospesa e ti chiedo di lasciarla fuori dalla casetta dopo aver letto questa lettera“.

Nonostante la sospensione, la coach ha concesso al cantante di continuare a lavorare: “Ti sarà concesso di lavorare in saletta per preparare i brani già assegnati. Ti dico già che non parteciperai alla prossima puntata“.

Infine, ha chiarito l’inaccettabilità del comportamento avuto: “Sappi inoltre che è inaccettabile contestare i brani assegnati in quelle modalità e pensare che non vengano dati con l’unica finalità di farti crescere e migliorare.” La coach ha concluso invitando a una riflessione: “Prendiamoci entrambi del tempo per capire davvero se ha senso continuare questo percorso insieme e se questo sarà uno stop o una vera occasione per crescere“.