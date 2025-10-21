Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta presto genitori per la seconda volta: l’annuncio e il sesso

Il calciatore Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta annunciano l’arrivo del secondo figlio con un tenero post su Instagram.

Mentre c’è chi torna single, come Stefano De Martino, c’è anche chi costruisce una famiglia sempre più allargata. Nicolò Zaniolo e la futura moglie Sara Scaperrotta hanno annunciato sui social che presto diventeranno genitori per la seconda volta, condividendo la loro gioia con i follower. Ecco, a seguire, il post condiviso sui social e il sesso.

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta: una storia con un passato turbolento

La relazione tra Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta non è sempre stata semplice. I due si sono conosciuti da giovanissimi, come riportato da Gossip.it ma la loro storia si è interrotta proprio nel periodo in cui lei era incinta del loro primo figlio. Per alcuni anni hanno affrontato la genitorialità da separati, crescendo Tommaso ognuno nel proprio percorso.

Nel 2024, però, la coppia è riapparsa pubblicamente insieme, sorprendendo tutti. Dopo aver deciso di darsi una seconda possibilità, la svolta è arrivata con la proposta di matrimonio fatta dal calciatore durante una romantica cena.

L’annuncio del secondo figlio sui social e il sesso

Nelle foto condivise sui loro profili Instagram, Sara Scaperrotta indossa un outfit total black con stivali alti, mentre il figlio Tommaso si mostra tenero e affettuoso nel dare un bacio al fratellino in arrivo. Nicolò Zaniolo, oggi 26enne e attualmente in forza al Galatasaray di Istanbul, osserva la scena con un sorriso innamorato e uno sguardo sognante.

Il calciatore indossa un look total white, escluso per le scarpe, e tiene per mano il primo figlio, a testimonianza della ritrovata serenità familiare. Il dettaglio del corredino blu nel carosello fotografico ha lasciato poco spazio ai dubbi: anche il secondo figlio della coppia sarà un maschietto.

Ecco, a seguire, il post dell’annuncio pubblicato su Instagram: