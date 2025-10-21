Andrea Delogu e Nikita Perotti, sempre più complici a Ballando con le Stelle: le indiscrezioni su un possibile amore nato dietro le quinte.

Non solo le liti tra i giudici e Nancy Brilli, Ballando con le Stelle quest’anno accende i riflettori su un feeling speciale nato dietro le quinte. A detta di molti, tra Andrea Delogu e Nikita Perotti non ci sarebbe solo sintonia artistica ma anche qualcosa in più. Sì, forse è nato l’amore. Ecco, a seguire, le indiscrezioni.

Andrea Delogu si apre sulla fine della storia con Luigi Bruno

Andrea Delogu non ha confermato direttamente la relazione, come riportato da Biccy.it, ma nelle clip più recenti del programma ha parlato apertamente del suo stato d’animo dopo la fine della storia con il modello Luigi Bruno.

Con emozione a Ballando con le Stelle ha confessato: “Ho sofferto molto per amore, perché quando mi innamoro, mi innamoro per sempre, pensando che quella sia la persona della mia vita. […] Però se sto così male quando finisce la relazione vuol dire che sono stata molto bene prima. Quindi ne vale la pena e quindi mi rinnamorerò? Adesso spero di no. […] Però di lui mi fido“.

Parlando del suo rapporto con Nikita Perotti, ha poi aggiunto: “In questo contesto il mio ballerino è una manna dal cielo perché si prende cura di me, non solo come persona, ma come coppia. Cioè io sono il suo 50% e lui è il mio 50%. Se fossimo su Titanic e io fossi sulla prua con le braccia aperte e lui dietro mi dicesse ‘ti fidi di me?’, io gli direi ‘sì però sto un po’ attenta’. Però di lui mi fido“.

Le indiscrezioni sulla nascita di una relazione

A lanciare l’indiscrezione sulla nascita di una relazione è stato Giovanni Ciacci, che ha rivelato come all’interno dello show di Rai 1 siano nate due nuove coppie. Le sue parole hanno trovato conferma in parte da Rossella Erra, che a La Volta Buona ha raccontato di aver notato atteggiamenti affettuosi tra Andrea Delogu e Nikita Perotti nel backstage: “I gesti e gli occhi non mentono. Ho visto gli sguardi, le attenzioni, come si toccavano, non ho frainteso, è tutto vero“.

Ma la vera sorpresa è arrivata da Beppe Convertini, che ha voluto dire la sua su questa possibile storia d’amore. Parlando della coppia, ha dichiarato: “Guardate che sono una bella coppia loro due. Si vede proprio che si amano, ragazzi è evidente, ma poi anche quando ballano il loro ballo è sublime e si nota anche lì la passione. C’è sempre passione, sensualità e trasporto, poi non sappiamo come andrà a finire tra loro“.