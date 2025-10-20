Nancy Brilli dura contro Mariotto e Lucarelli a Ballando con le stelle: “Due scorbutici che fanno i bulli”.

Nancy Brilli è tornata a parlare della sua esperienza a Ballando con le Stelle, ma stavolta senza peli sulla lingua. Ospite nel programma Da Noi… a Ruota Libera condotto da Francesca Fialdini, l’attrice ha raccontato come i giudizi ricevuti da Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto abbiano in parte rovinato la sua partecipazione al popolare show del sabato sera di Rai 1. Con tono deciso e diretto, la Brilli ha espresso un malessere che covava da tempo, puntando il dito contro due giudici che, a suo dire, avrebbero oltrepassato i limiti del ruolo.

Lo sfogo di Nancy Brilli dopo Ballando con le Stelle

Durante la chiacchierata, Nancy Brilli ha confidato di aver smesso di ascoltare i loro commenti in diretta, preferendo riguardarli con calma in un secondo momento.

“Quello che ha detto Selvaggia è stato raggelante, soprattutto perché lei ama gli animali” ha dichiarato, riferendosi a una battuta che l’ha profondamente ferita dopo la perdita del suo cane.

Non solo Selvaggia Lucarelli: anche Guillermo Mariotto è finito nel mirino dell’attrice romana. “Mariotto, nel corso dell’ultima puntata, ha criticato la mia interpretazione e questo non posso permetterglielo. Sabato prossimo glielo dico. Può criticare il mio modo di ballare, ma non la mia interpretazione” ha affermato Nancy Brilli.

L’attrice ha poi ribadito di vivere l’esperienza a Ballando con le Stelle con entusiasmo e spirito positivo, nonostante le difficoltà. “Io sono contentissima! Quando mi ricapita di ballare con un campione che costruisce una coreografia su di me? È un’esperienza unica, ma non voglio farmi rovinare la festa da due scorbutici che fanno i bulli“.

Il lungo corteggiamento di Milly Carlucci

Nel corso dell’intervista, Nancy Brilli ha anche svelato un retroscena curioso: Milly Carlucci le avrebbe proposto di partecipare a Ballando con le Stelle per ben vent’anni, ma solo ora ha accettato. “Non volevo farmi giudicare da chi non è esperto, ma Milly mi ha convinta con la sua tenacia e il suo entusiasmo” ha spiegato l’attrice.

Nonostante le polemiche, Nancy Brilli ha concluso con un sorriso, confermando di voler godersi ogni momento dello show. “È un grande spettacolo, pieno di energia e di arte. Io voglio divertirmi, non litigare” ha concluso.