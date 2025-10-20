Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati: l’indiscrezione

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sarebbero lasciati dopo cinque anni insieme, scopri i dettagli dell’indiscrezione.

Una delle coppie più chiacchierate degli ultimi anni sarebbe giunta al capolinea. Dopo cinque anni d’amore, tra apparizioni pubbliche, progetti condivisi e sogni di famiglia, Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sarebbero detti addio. L’indiscrezione, rilanciata da Dagospia, parla di una rottura definitiva, anche se né l’ex ministra né l’attore romano hanno voluto commentare la notizia. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Fine di un amore lungo cinque anni

Secondo quanto riportato da Dagospia, “È sceso definitivamente il sipario sulla coppia” formata nel 2020 dall’ex ministra di Italia Viva e dall’attore e dentista romano.

La relazione tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti era iniziata con grande riservatezza: i due avevano scelto di vivere il proprio legame lontano dai riflettori, pur condividendo sui social alcuni momenti di vita quotidiana.

GIULIO BERRUTI

Berruti, in una vecchia intervista, aveva raccontato la nascita della loro storia: “Sono una persona molto riservata, ma sì, sono innamorato. Siamo una bellissima coppia“.

Negli anni la loro unione sembrava solida, fatta di equilibrio e complicità, ma, come spiega il sito di Roberto D’Agostino, le tensioni sarebbero cresciute con il tempo, fino a portare a una separazione inevitabile.

“L’intreccio è continuato per cinque anni tra quadretti familiari lialeschi pieni di buona volontà ma sempre più carichi di tensioni” si legge su Dagospia.

Sogni infranti e silenzi social

Durante la loro relazione, Maria Elena Boschi e Giulio Berruti avevano più volte parlato del desiderio di sposarsi e di avere dei figli. “È una cosa che vogliamo tanto entrambi, sarebbe bello, speriamo arrivi presto” aveva confidato lui. Anche Boschi, nel 2023, aveva espresso la speranza di un futuro insieme: “Mi piacerebbe sposarmi. Ancora non mi ha fatto una proposta, né io l’ho fatta a lui, intendiamoci!“.

Negli ultimi mesi, tuttavia, i fan avevano notato un certo silenzio social da parte di entrambi e la mancanza di foto di coppia, un segnale che aveva fatto pensare a una crisi. Oggi, l’indiscrezione di Dagospia sembra confermare i sospetti: tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sarebbe davvero finita.