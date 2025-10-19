Totti “rinnega” e punge Ilary Blasi: la frecciata che nessuno si aspettava

Curioso passo indietro di Francesco Totti con annessa frecciatina all’ex moglie Ilary Blasi. Cosa ha detto l’ex capitano della Roma.

Francesco Totti è tornato a far parlare di sé con una dichiarazione che ha inevitabilmente acceso i riflettori sul suo passato sentimentale. Dopo la presunte tensioni con la figlia Chanel per via della sua partecipazione a Pechino Express, ecco che durante un’intervista a Prime Video Sport con Luca Toni, l’ex capitano della Roma ha voluto chiarire, una volta per tutte, il significato della celebre dedica “6 Unica!” mostrata dopo il famoso gol nel derby del 2002 con tanto di punzecchiatura all’ex moglie, Ilary Blasi.

Totti punge Ilary Blasi

Nel faccia a faccia con l’ex compagno di Nazionale Luca Toni, Francesco Totti ha stupito tutti rinnegando la celebre scritto “6 Unica!” che tutti avevano da sempre associato al suo rapporto con Ilary Blasi. Una frase rimasta nell’immaginario collettivo come simbolo del suo amore per l’allora compagna e futura moglie Ilary Blasi.

Famiglia Totti

Tuttavia, Totti ha sorpreso tutti con parole che suonano come una presa di distanza netta: “Quella dedica era rivolta ai tifosi della Roma, in particolare alla Curva. Dicono fosse una dedica a qualcun altro? No, è un pensiero degli altri”, le sue parole con annessa risata. Una dichiarazione che ha avuto senza dubbio il sapore della provocazione, soprattutto alla luce della separazione con la Blasi, che continua a occupare le pagine di cronaca rosa e le aule dei tribunali.

La scelta del Pupone

Difficile comprendere cosa abbia spinto l’ex capitano giallorosso a queste parole. Totti ha sicuramente voluto rimarcare come il suo legame principale sia sempre stato quello con il popolo romanista, lasciando intendere che ogni interpretazione sentimentale fosse frutto di supposizioni esterne. Le sue parole hanno scatenato un’ondata di reazioni sui social: da un lato chi lo ha difeso, sottolineando la sua fedeltà eterna alla maglia giallorossa; dall’altro chi ha visto in questa dichiarazione un chiaro tentativo di riscrivere la narrazione di un capitolo ormai chiuso.

Indubbiamente, con questa puntualizzazione, Totti non solo ha punzecchiato l’ex moglie, ma ha riaffermato la sua identità pubblica: quella di uomo simbolo della romanità, fedele soltanto alla sua squadra e al suo popolo.