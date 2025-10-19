Mondo della musica in lutto: all’età di soli 48 anni è morto il bassista e fondatore dei Limp Bizkit, Sam Rivers. L’annuncio del gruppo.

Dopo la morte di Ace Frehley, storico chitarrista e membro fondatore dei Kiss, il mondo della musica è chiamato a piangere un altro terribile lutto. In queste ore, infatti, è stata annunciata la dipartita del mitico bassista e fondatore dei Limp Bizkit, Sam Rivers, all’età di soli 48 anni. A rendere nota la tragica news è stato lo stesso gruppo che, però, non ha forniti dettagli in merito.

Morto Sam Rivers dei Limp Bizkit

Tramite un lungo post social, i Limp Bizkit hanno comunicato una terribile notizia. Infatti, all’età di 48 anni è morto Sam Rivers, bassista e fondatore del gruppo. I colleghi hanno voluto ricordarlo in modo molto sentito con parole intense e di grande riconoscenza: “Oggi abbiamo perso nostro fratello. Il nostro compagno di band. Il nostro battito cardiaco”, si legge nella nota e nelle frasi scritte sui social.

“Sam Rivers non era solo il nostro bassista: era pura magia. Il battito di ogni canzone, la calma nel caos, l’anima nel suono”, hanno proseguito i componenti del gruppo. Fin dalla prima nota che abbiamo suonato insieme, Sam ha portato una luce e un ritmo insostituibili. Il suo talento era spontaneo, la sua presenza indimenticabile, il suo cuore immenso. Abbiamo condiviso tantissimi momenti – selvaggi, tranquilli, bellissimi – e ognuno di essi ha avuto un significato speciale perché Sam era lì. Il suo spirito vivrà per sempre in ogni groove, in ogni palco, in ogni ricordo. Ti porteremo con noi, sempre. La tua musica non finisce mai”.

La carriera e il successo

Rivers fu uno dei fondatori della band che ebbe grande successo nel corso degli anni. I Limp Bizkit pubblicarono nel 1997 pubblicarono il primo album Three Dollar Bill Y’all, ma fu con Significant Other del 1999che riuscirono a scalare le classifiche. La conferma della loro grandezza arrivò con il terzo album, Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water pubblicato nel 2000, che fece segnare il record di vendite di un album rock nella prima settimana.

Al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause della morte di Rivers ma è possibile che il 48enne sia deceduto a seguito di una malattia di cui aveva parlato tempo fa, probabilmente un tumore. Ma su questo non ci sono, ad ora, informazioni ufficiali.