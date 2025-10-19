I momenti peggiori della sua vita e quella di coppia ma anche tanto altro: Sonia Bruganelli si è confessata a tuttotondo.

Ha da poco annunciato l’uscita della sua autobiografia dove, di fatto, c’è tutta la sua vita. Stiamo parlando di Sonia Bruganelli che ha colto l’occasione di svelare alcuni passaggi inediti presenti anche nel libro in una intervista molto intima al Corriere della Sera dove ha parlato di un aborto e anche di un tradimento a Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli e l’aborto

L’intervista al Corriere della Sera di Sonia Bruganelli si è aperta facendo riferimento ad alcuni passaggi della sua autobiografia dove si fa riferimento al romanzo di Annie Ernaux, L’evento. A precisa domanda su quale sia stato il suo di evento, la donna ha raccontato: “Lo stesso del romanzo di Ernaux, un aborto che ho deciso a 24 anni quando stavo con Paolo da un anno e che ha condizionato tutta la nostra vita insieme”.

Sonia Bruganelli Paolo Bonolis – www.donnaglamour.it

Una episodio che ha condizionato tutta la sua vita e anche quella del famoso conduttore, ora suo ex marito: “Da allora, per riprendermi quello che non avevo avuto la maturità di scegliere in quel momento, ho accumulato errori su errori. Essere madre era sempre stato il mio sogno. Pensi che ho imparato a leggere prestissimo, ma ho finito di giocare con le bambole tardissimo: a 12 anni andavo ancora in giro col bambolotto”

Sull’argomento la Bruganelli ha aggiunto: “La gravidanza non era cercata, ma avrei voluto che Paolo mi dicesse “che bello, questo bimbo è frutto del nostro amore”. Invece, non era pronto. L’ho capito, non l’ho accusato e, fra diventare madre senza di lui o avere lui, ho scelto lui. Ho creduto che, fatto l’intervento, sarebbe finita lì. Mi sbagliavo“.

La separazione con Bonolis e l’amore con Madonia

Sul rapporto con Paolo Bonolis, specie dopo la separazione, la Bruganelli ha spiegato: “C’è stato qualcuno che, non sapendo com’era il mio rapporto con Paolo, ha pensato di potermi attaccare. Ma c’è stata una sola infedeltà e lontana nel tempo: prima della nascita di Adele”. E sull’attuale relazione con il ballerino Angelo Madonia: “Che amore è? Maturo, vero. Lui è più giovane di me, ma per esperienza, è più grande. Ha due figlie da due madri diverse, ha vissuto in Cina, sa che i miei figli vengono prima di tutto”.