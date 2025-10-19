Sempre al top con la sua musica, Fedez è stato protagonista di una curiosa indiscrezione che lo vedrebbe di nuovo a Sanremo con Marco Masini.

Dopo aver annunciato la sua nuova canzone, ecco Fedez tornare al centro di alcune indiscrezioni che lo vorrebbero di ritorno al Festival di Sanremo 2026. Non da solo, ma in coppia, magari ancora nella serata dei duetti, con Marco Masini. Il successo ottenuto dalla cover di ‘Bella stronza’ della passata annata, infatti, potrebbe essere in qualche modo replicato. A parlare di questa possibilità è stato il cantautore a Il Messaggero.

Fedez e Masini tornano a Sanremo? La risposta

Si stanno susseguendo le ipotesi in merito al Festival di Sanremo 2026 e i possibili protagonisti. In questo senso, come anticipato, i nomi di Fedez e Marco Masini sono stati nuovamente associati, magari per la serata cover dopo il successo della versione di ‘Bella stronza’ portata lo scorso anno sul palco dell’Ariston o per una canzone in gara.

Marco Masini – www.donnaglamour.it

A parlare di questa possibilità è stato Masini a Il Messaggero. A precisa domanda, il cantautore ha risposto: “Se abbiamo mandato una canzone insieme? Quando c’è di mezzo Carlo Conti, veniamo subito tirati in ballo io, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni (ride)”, ha detto Masini rimanendo piuttosto vago.

Il rapporto tra i due artisti

A far capire, però, che la collaborazione passata sia stata bella e da ripetere è stato lo stesso cantante: “Con Fedez abbiamo lavorato bene e trovato una bella sintonia. Il resto non si può ipotizzare. Il 24 forse sarà mio ospite al concerto a Milano”, ha detto. E su ‘Bella stronza’ che secondo alcuni sarebbe stata censurata sul palco dell’Ariston: “Perché io e Fedez abbiamo deciso di raccontare un’altra storia, rispetto a quella che raccontavo io. Lui ha voluto aggiungere delle barre inedite e per farlo si doveva modificare la struttura e la metrica. Ma non abbiamo censurato niente“.