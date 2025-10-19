Tutto il programma Ballando con le Stelle colpito da un tremendo lutto. L’annuncio in diretta di Milly Carlucci con Simone Di Pasquale.

The show must go on. E così è stato con tanto di liti e polemiche. Eppure, l’intero programma Ballando con le Stelle è stato travolto nelle ultime ore da un lutto pesantissimo. In particolare, durante la diretta dell’ultima puntata andata in onda, è stata la padrona di casa, Milly Carlucci, a voler comunicare la sofferenza di Simone Di Pasquale e quella di tutta la trasmissione nei confronti del danzatore che ha perso sua madre.

Lutto a Ballando con le Stelle: l’annuncio di Milly Carlucci

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda di Ballando con le Stelle, i telespettatori hanno scoperto che l’intero programma è stato colpito da un lutto molto importante. La madre di Simone Di Pasquale, ballerino e coreografo, infatti, è morta. A renderlo noto dopo l’esibizione dell’uomo è stata la stessa Milly Carlucci che ha voluto esaltare la professionalità del danzatore che ha scelto di essere presente nonostante la dura perdita.

Simone di Pasquale – www.donnaglamour.it

“Stasera gli devo moltissimo, un grazie enorme per il coraggio e la forza che ha avuto nell’essere qui visto che lui ha avuto un grandissimo lutto, ha perso la mamma l’altro ieri. Grazie Simone”, ha fatto sapere la conduttrice visibilmente commossa e allo stesso tempo riconoscente verso il professionista che ha presenziato in trasmissione.

Simone Di Pasquale ha scelto di ballare anche per sua madre

Lo stesso Di Pasquale, contenendo il più possibile le emozioni, ha preso la parola per spiegare la scelta di essere in puntata nonostante la morte della mamma: “Grazie a voi, che mi avete dato la possibilità di scegliere anche di non essere qui. Ma io ho deciso di esserci. L’ho salutata stamattina (con il funerale ndr). Però noi ci portiamo sempre dietro i nostri cari, con le nostre caratteristiche. Lei è stata sempre una grande lavoratrice, una donna di grande coraggio e tenacia e mi ha trasmesso l’amore per il ballo e quindi non potevo mancare”, ha detto il ballerino che è stato affettuosamente salutato con tanti applausi commossi.