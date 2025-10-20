Paolo Ciavarro, la confessione dopo la morte di Eleonora Giorgi: “Non ne parlo…”

Paolo Ciavarro ricorda a Verissimo la madre Eleonora Giorgi: le lacrime e la confessione sul rapporto con il fratello.

Nella puntata di ieri di Verissimo sono state tante le emozioni vissute dagli ospiti, ma un’intervista in particolare ha commosso i telespettatori: quella di Paolo Ciavarro. Il figlio di Eleonora Giorgi è stato ospite di Silvia Toffanin e ha speso dolci parole nei confronti della madre, scomparsa sei mesi fa.

Il dolore di Paolo Ciavarro per la morte della madre Eleonora Giorgi

“Ogni volta che penso a lei, la ricordo. Adesso la sofferenza si sta trasformando in ricordo, è una cosa positiva, poi il vuoto che ha lasciato penso non verrà mai colmato” ha detto il conduttore televisivo.

Ciavarro ha spiegato come nei primi mesi la perdita sia stata difficile da accettare, ma che con il tempo è riuscito a ritrovare un fragile equilibrio: “È stato abbastanza difficile, adesso va meglio, sono riuscito a concentrarmi sul lavoro, sulla mia famiglia“. Un percorso lento, fatto di giorni pesanti e di momenti in cui la nostalgia diventa una carezza dolorosa.

Durante l’intervista, Paolo Ciavarro ha ricordato il legame unico che lo univa alla madre, fatto di complicità e confidenze quotidiane. “Mamma per me ha rappresentato tutto, eravamo legatissimi. Mia moglie va a dormire presto e io ero abituato a parlare ore al telefono con mamma. Mi sono ritrovato molto solo“.

Una nuova vita

Durante l’intervista, Ciavarro ha rivelato: “Ho ripreso le mie passioni da adolescente, dipingo. Mi capita spesso di avere dei momenti in cui piango, mi libero dal dolore. So che sto piangendo per mamma, so che lei è lì, spero che mi guardi“.

Ha, inoltre, confessato: “Di mamma non ne parlo quasi con nessuno, tengo tutto per me. Forse è una forma di protezione per la mia famiglia“.

E, a proposito di famiglia, ha rivelato di essersi riavvicinato al fratello Andrea dopo la morte della madre.