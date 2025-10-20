Mara Venier festeggia i 75 anni a Che Tempo Che Fa con una sorpresa speciale nel camerino: il video social.

La conduttrice storica di Domenica In, Mara Venier, ha spento 75 candeline, e in occasione del suo compleanno è stata protagonista di una sorpresa inaspettata. La conduttrice, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, ha ricevuto una sorpresa speciale proprio dietro le quinte del programma in onda sul Nove. La redazione le ha infatti organizzato una piccola festa nel camerino, tra dolci, frutta, tramezzini e l’immancabile spumante per brindare.

Una festa a sorpresa nel camerino di Che Tempo Che Fa

“Ancora non è mezzanotte. Qui in camerino a Che Tempo ho trovato queste… Finito il Tavolo credo saremo completamente ubriachi tutti” ha scherzato mostrando due bottiglie di spumante nelle sue storie.

Poi una rapida panoramica sui piatti preparati per l’occasione, con gli assistenti pronti a truccarla e pettinarla mentre commentavano: “Siamo pronti a festeggiare! Manca poco“.

I festeggiamenti erano iniziati già nella notte, con i primi auguri pubblicati sul profilo ufficiale di Che Tempo Che Fa. Poi l’atmosfera si è fatta ancora più calorosa con la festa organizzata nel camerino, che ha anticipato un compleanno ricco di messaggi d’affetto da colleghi e fan.

Mara Venier sempre più vicina al Nove

Durante la puntata del 6 ottobre, la conduttrice aveva lasciato intendere che il suo futuro in Rai fosse ormai arrivato al capolinea, ma le parole scambiate con Fazio hanno riacceso le speranze dei fan: “Basta, è finita, dai…“, aveva detto lei.

“Ma no, non puoi chiudere con il numero 17” le aveva risposto il conduttore. “Ma non posso venire qua l’anno prossimo a divertirmi e a stare con gli amici?” ha replicato Mara. E Fazio, sorridendo, le ha risposto: “Ma certo che puoi“. Una promessa, dunque, che lascia aperta la possibilità di rivedere ancora una volta Mara Venier al tavolo più amato della domenica sera.