Marco Liorni irriconoscibile a L’Eredità: pioggia di commenti sui social

Marco Liorni torna a L’Eredità con un look completamente rinnovato: occhiali e capigliatura inedita scatenano i commenti sui social.

Mentre Lorella Cuccarini prende un severo provvedimento ad Amici 2025, nella Rai non si fa altro che parlare del cambio look di Marco Liorni. Il conduttore è tornato al timone de L’Eredità da lunedì 20 ottobre, ma a colpire il pubblico non è stata solo la sua conduzione misurata: il suo aspetto, completamente rinnovato, è diventato in pochi minuti un vero caso social.

Marco Liorni irriconoscibile a L’Eredità: il nuovo look

Appena entrato in studio, già dal debutto, Marco Liorni ha attirato l’attenzione degli spettatori con una capigliatura e gli occhiali da vista. Il pubblico, come riportato da Caffeinamagazine.it, non ha esitato a commentare su X e gli altri social, dando vita a una valanga di battute ironiche.

“Liorni ha litigato con il parrucchiere?“, si chiede qualcuno, mentre un altro utente scherza: “Sembra abbia fatto la permanente!“. Non manca chi, pur evitando critiche dirette, trova comunque spazio per l’ironia: “Non commento i capelli di Liorni perché veniamo da Insegno che si pettinava coi petardi“.

I social scatenati anche sulle professoresse e sul nuovo gioco

Non solo Marco Liorni. A catalizzare l’attenzione degli utenti è stata anche Linda Pani, una delle due professoresse del programma insieme a Greta Zuccarello. La sua gravidanza, più volte sottolineata dal conduttore de L’Eredità durante la puntata, è diventata un tormentone social.

“Linda tra un po’ partorisce per non sentirsi più dire che è incinta”, scrive ironicamente un utente X. Altri trovano ripetitivo l’accento posto sulla notizia: “Solo io trovo cringe questo continuare a sottolineare che Linda sia incinta?“. Infine, la novità del gioco “1, 2, 3 quella” ha spaccato il pubblico. Alcuni spettatori l’hanno definito “una cavolata“, altri lo trovano più piacevole rispetto a precedenti giochi.