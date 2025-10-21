Stefano De Martino e Caroline Tronelli, amore al capolinea: tutti gli indizi sulla rottura

Crisi tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli? Tutti gli indizi sulla rottura del conduttore di Affari Tuoi.

Da settimane, si rincorrono voci insistenti su una presunta crisi tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli. Il conduttore di Affari Tuoi e la giovane modella, che durante l’estate erano apparsi inseparabili, non si vedono più insieme da tempo. La notizia ha subito scatenato la curiosità del pubblico, che si chiede se la loro relazione sia già giunta al capolinea.

Crisi tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli: gli indizi

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, i due sarebbero stati protagonisti di una discussione animata in un ristorante romano. La Tronelli, visibilmente infastidita, avrebbe lasciato il locale da sola, mentre De Martino restava seduto al tavolo.

L’episodio, ripreso dai paparazzi, avrebbe segnato l’inizio di un periodo di silenzio reciproco. Da allora, nessuna apparizione pubblica, nessuna foto insieme sui social, e un clima di gelo che non passa inosservato agli occhi dei fan più attenti.

Un primo piano di Stefano De Martino durante la presentazione dei programmi della Rai – www.donnaglamour.it

A peggiorare la situazione, la vicenda dei video intimi hackerati e diffusi in rete. Secondo quanto rivelato da Dagospia, questo episodio avrebbe messo a dura prova il rapporto tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli. La pubblicazione di quelle immagini private avrebbe rappresentato un duro colpo, soprattutto per una relazione ancora giovane. Caroline, appena ventiduenne, avrebbe reagito cancellando o sospendendo i suoi profili social.

Il silenzio di Stefano De Martino

Per De Martino, già reduce da un periodo professionale complesso e da un furto subito a Milano, questa nuova tempesta non sarebbe stata facile da gestire.

Quel che è certo è che, dopo mesi di complicità sotto il sole estivo, tra mare e sorrisi, oggi il silenzio e la distanza pesano come un macigno. La domanda resta aperta: si tratta di una pausa temporanea o di un addio definitivo per Stefano De Martino e Caroline Tronelli? Non ci resta che aspettare i prossimi aggiornamenti per scoprirlo.