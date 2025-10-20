“Feci bloccare la musica”: Diletta Leotta svela l’umiliazione vissuta a Miss Italia

Nel podcast “Supernova”, condotto da Alessandro Cattelan, Diletta Leotta racconta la sua esperienza a Miss Italia: ecco il retroscena.

Nel nuovo episodio del podcast Supernova, Alessandro Cattelan porta Diletta Leotta a ripercorrere alcune tappe della sua vita. Dopo essersi aperta su foto intime diventate pubbliche in una recente intervista, ora la conduttrice si sofferma su uno dei momenti più ‘traumatici’ della sua giovinezza: la partecipazione a Miss Italia.

Diletta Leotta e la partecipazione a Miss Italia: il retroscena

Diletta Leotta non ha mai nascosto il suo desiderio di entrare nel mondo dello spettacolo, e proprio per questo decise, da giovanissima, di partecipare al concorso di Miss Italia. L’intenzione, come riportato da Today, era chiara: “Era un viatico per arrivare a raggiungere certe vette o per arrivare a fare televisione. Io partecipai proprio perché pensai che magari vincendo Miss Italia avrei raggiunto un primo step per entrare nel mondo spettacolo“. Tuttavia, l’esperienza si rivelò ben diversa da quanto sperato.

La conduttrice ammette senza giri di parole: “Fu un disastro, provavo vergogna. Io ero arrivata quasi alle semifinali“. A segnare profondamente quella partecipazione fu soprattutto un momento molto particolare della competizione: la temuta prova di ballo.

“Feci bloccare la musica e avrei voluto recitare una poesia”

Diletta Leotta ricorda in modo vivido quel momento, aggiunge Today, che segnò la sua esperienza sul palco: “Avevo fatto la sfilata e dopo c’era la prova di ballo. Io sapevo che non avrei ballato, così feci bloccare la musica e dissi che avrei voluto recitare la poesia di Emily Dickinson, That love is all there is“. Una scelta controcorrente, che la mise però in difficoltà: “Lo feci, e mi sentii in imbarazzo“.

Oggi è una donna in carriera e madre felice della piccola Arya. Nella chiacchierata con Alessandro Cattelan ha racconta anche della sua storia d’amore con Loris Karius, ma nonostante ciò Miss Italia è stato un episodio che l’ha segnata.