Addio al giovane genio degli scacchi: trovato senza vita, resta il mistero sulle sue ultime ore

Il mondo degli scacchi piange Daniel Naroditsky, morto a 29 anni. Ipotesi suicidio e mistero sulle ultime ore.

Il mondo degli scacchi è in lutto per la morte di Daniel Naroditsky, uno dei giocatori più amati e rispettati della sua generazione. Il gran maestro americano, scomparso a soli 29 anni, ha lasciato un vuoto profondo nella comunità internazionale. La notizia è stata confermata dal Charlotte Chess Center, dove Naroditsky lavorava come “gran maestro residente”.

La scomparsa improvvisa di un talento unico

“È con grande tristezza che condividiamo l’inaspettata scomparsa di Daniel“, ha dichiarato il club. “Era un giocatore straordinario, un insegnante appassionato e una persona stimata da tutti”.

The Naroditsky family shares the sad news of Daniel’s unexpected passing. Daniel was a talented chess player, educator, and beloved member of the chess community. We ask for privacy as the family grieves. pic.twitter.com/otNdUxDKtL — Charlotte Chess Center (@CLTchesscenter) October 20, 2025

Le cause del decesso non sono state rese pubbliche, ma diversi commenti apparsi sui social, in particolare su Reddit, hanno ipotizzato un possibile suicidio.

Alcuni utenti hanno ricordato che nelle ultime dirette streaming, dopo mesi di assenza, Daniel appariva “diverso” e con “uno sguardo perso“. Nessuna conferma ufficiale, ma molti fan hanno espresso preoccupazione per il suo stato d’animo negli ultimi tempi.

Nel 2024 era stato coinvolto in una controversia quando l’ex campione del mondo Vladimir Kramnik lo accusò pubblicamente di aver barato online. Naroditsky aveva respinto ogni accusa, ricevendo il sostegno del collega Hikaru Nakamura, che aveva difeso la sua integrità.

Una vita dedicata agli scacchi

Oltre al talento competitivo, Daniel Naroditsky era diventato un vero e proprio punto di riferimento per milioni di appassionati grazie alla sua attività online. Con centinaia di migliaia di follower su Twitch e YouTube, i suoi video erano molto più che lezioni di scacchi: erano un invito a pensare, a migliorarsi e a credere nel potere della mente.

Solo pochi mesi prima della morte, aveva conquistato un risultato straordinario vincendo tutte le 14 partite del Campionato Nazionale Blitz degli Stati Uniti, un’impresa che aveva ribadito la sua classe assoluta.