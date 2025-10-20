“Tu ancora non sei nessuno, inaccettabile”: Lorella Cuccarini perde le staffe ad Amici 25

Lorella Cuccarini interviene duramente nel daytime di Amici 25, affrontando uno dei suoi allievi dopo uno sfogo polemico in casetta.

È stata Lorella Cuccarini la protagonista del daytime di Amici 25 andato in onda oggi. L’insegnante ha voluto parlare faccia a faccia con Michele, uno dei suoi allievi, dopo aver assistito a un acceso sfogo da parte del ragazzo in casetta. Intanto Sarah Toscano, come Giulia Stabile, si difende dagli insulti online.

Amici 25, Michele contesta i brani assegnati

Tutto è iniziato in casetta, come riportato da Novella 2000, dove Michele ha espresso senza filtri il suo malessere. Ha detto chiaramente di non essere soddisfatto del suo percorso ad Amici e ha definito le canzoni assegnategli “ingiuste e inadeguate“.

Le sue parole hanno acceso la discussione con gli altri allievi, tra cui Opi e Plasma, che gli hanno consigliato di parlare direttamente con la sua insegnante anziché lamentarsi con loro. Il cantante si è mostrato molto amareggiato anche per le classifiche. Inoltre, ha ammesso di aver “quasi gongolato” quando Rudy Zerbi ha criticato uno dei brani scelti per lui.

Lorella Cuccarini perde le staffe: il confronto con Michele

Dopo aver visto il filmato, Lorella Cuccarini ha deciso di intervenire direttamente, convocando Michele per un confronto. Il tono è stato subito serio e molto deciso: “È la prima volta in 5/6 anni che sono qui che mi succede una roba del genere. Comportamento inaccettabile“, ha detto.

La professoressa ha preso le distanze dalle accuse del ragazzo e ha difeso il lavoro svolto da lei e dalla produzione: “I pezzi li scelgo io o la produzione musicale e lo fa secondo un criterio. Non dire che ‘Sognami’ di Antonacci sia brutta, perché hai un gusto musicale discutibile“.

Il punto centrale della questione è l’atteggiamento dell’allievo. “Ho lavorato con gente che ha lavorato con umiltà, tanto e zitta per crescere e trovare un’identità. Inutile che mi dici che non sai chi sei, perché tu ancora non sei nessuno“, ha ribadito.

Anche quando il concorrente ha cercato di spiegarsi, la Cuccarini è rimasta ferma: “Tu non ci stai con la testa e non puoi sapere chi sei. Se avevi la tua identità non stavi qua. Vuoi metterti in gioco e capire chi sei in questo percorso? Comportamento inaccettabile. Me lo dici in faccia. Se vuoi provare altre esperienze per me la porta è quella. Con questa mentalità non si va altrove. No, tu sei presuntuoso. Dopo la prima posizione pensavi di essere arrivato“.