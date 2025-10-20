“Ci sto provando”: Sarah Toscano come Giulia Stabile, parole forti contro gli insulti

Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23, risponde agli hater durante un concerto e affronta pubblicamente gli insulti sul suo aspetto fisico.

Prendendo esempio dall’ultimo sfogo di Giulia Stabile contro gli attacchi subiti online, anche Sarah Toscano ha deciso affrontare pubblicamente il tema del bodyshaming. Durante uno dei suoi recenti concerti, la giovane cantante, vincitrice dell’edizione 23 di Amici di Maria De Filippi, ha scelto di parlare con il suo pubblico degli insulti ricevuti sui social riguardo al suo aspetto fisico.

Sarah Toscano e il dolore per gli insulti sul suo aspetto fisico

Durante il live, come riportato da Novella 2000, Sarah Toscano si è ritagliata un momento per rivolgersi direttamente a chi, nel tempo, ha usato i social per criticarla e insultarla. Lo aveva già fatto in un video estivo, ma stavolta ha voluto affrontare il tema di fronte al suo pubblico.

Le sue parole sono arrivate dritte al cuore: “Diciamo che quando si parla di lavoro, dell’arte, della parte artistica, non fa male. Quando si parla dell’atto umano, della persona, dell’estetica, lì fa male. Lì fa male perché non posso farci niente. Sono così, no?”.

“Non ho mai avuto un bel rapporto con la mia estetica”

Nel suo discorso, aggiunge Novella 2000, Sarah Toscano ha ribadito quanto sia fondamentale pensare prima di parlare, soprattutto quando si commenta la vita e l’aspetto degli altri: “Bisogna sempre stare attenti con chi stiamo parlando, perché non sappiamo chi abbiamo davanti. Non sappiamo il passato di una persona e non sappiamo cosa ha nel cuore“.

Un altro momento particolarmente intenso è stato quando l’ex vincitrice di Amici ha condiviso una parte molto personale di sé: “Non ho mai avuto un bel rapporto con la mia estetica. Lo dico perché sono in famiglia. Non ne parlo mai, ma non ho mai avuto un bel rapporto con la mia estetica. E anche oggi sto provando ad accettarlo. Ogni giorno ci lavoro, come penso che ci lavorate anche voi“.