Michelle Hunziker, la svolta inaspettata: è di nuovo single, l’indiscrezione su Tronchetti Provera

Michelle Hunziker sarebbe tornata single: secondo Dagospia, la storia con Nino Tronchetti Provera sarebbe già finita.

Solo una settimana fa si parlava di “grande passo”, oggi invece si mormora che Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si siano già detti addio. La notizia, scritta da Dagospia e riportata da Novella2000, ha lasciato tutti a bocca aperta. Ecco, a seguire, cosa è successo.

Il passato che ritorna: le parole su Eros Ramazzotti

Intanto Michelle Hunziker, in una recente intervista, è tornata a parlare anche del suo storico amore con Eros Ramazzotti, con cui oggi ha un rapporto solido e affettuoso. “Con Eros oggi siamo fratelli e famiglia, ci vogliamo un bene dell’anima ed è ancora più bello“, ha dichiarato con dolcezza.

Ma non è mancata una riflessione sul dolore del passato: “Penso alla sofferenza che c’è stata per aver perso un momento così importante in cui eravamo all’apice dell’amore. Oggi mi comporterei in modo diverso. Ma quando sei giovane sei pieno di lacune e deficit emotivi e non sai come affrontare le cose“.

Michelle Hunziker è tornata single: l’indiscrezione su Tronchetti Provera

Michelle Hunziker, ospite a Verissimo, aveva parlato pubblicamente della storia con Nino Tronchetti Provera, l’imprenditore milanese cugino di Giovanni (attuale compagno di Chiara Ferragni). “La sto vivendo con molta naturalezza, vediamo dove andrà. Sono contenta. Andando avanti con l’età, è bello progettare. Vedremo, speriamo”, aveva detto, lasciando intendere che tra i due ci fosse un futuro tutto da scrivere.

E invece, a sorpresa, a distanza di appena un mese da quell'intervista, spunta l'indiscrezione che nessuno si aspettava: secondo Dagospia, si sarebbero lasciati.

I motivi? Ancora top secret. Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati e quindi, come sottolineato anche da Novella 2000, si tratta di uno scoop tutto da “prendere con le pinze“,