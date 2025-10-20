Chiara Ferragni torna protagonista con la copertina su Cosmopolitan Spagna: dalla sua carriera nata sui social al futuro dopo gli scandali.

Mentre Fedez è tornato con il suo brano “Temet Nosce”, Chiara Ferragni sceglie una strada diversa per raccontarsi: lo fa attraverso la copertina del numero di novembre/dicembre di Cosmopolitan Spagna, dove appare rinata, sicura e determinata. L’influencer si mostra con un look d’impatto: completo bianco e reggiseno nero in pizzo. “Questa è una cover potente“, afferma lei stessa su Instagram.

Chiara Ferragni, la nuova copertina su Cosmopolitan Spagna

Nell’anteprima online dell’intervista presente all’interno della rivista, Chiara Ferragni ripercorre i suoi inizi, ricordando come, all’epoca, pochi riconoscessero nei social una vera opportunità lavorativa: “Quando ho iniziato, pochissime persone consideravano i social media un lavor“.

Aveva solo 16 anni quando ha pubblicato le sue prime foto su internet, e ciò che era nato come un modo per esprimere sé stessa si è trasformato in una carriera di successo che l’ha resa un volto simbolo della moda.

I momenti difficili e i nuovi progetti per il futuro

L’influencer parla con sincerità anche dei momenti difficili, inclusi quelli legati alla sua vita privata, come il “complicato e mediatico divorzio con il rapper Fedez“. A darle forza, confida, è la sua rete di affetti più stretti: la madre, le sorelle, gli amici e, naturalmente, i suoi figli. “La mia forza più grande è che non mi arrendo mai“, ha dichiarato.

Oggi Chiara Ferragni è impegnata nel rilancio del suo marchio personale e nella riaffermazione della sua identità. È ambasciatrice del brand Goa Organics e lavora per consolidare la propria immagine pubblica.

Riconosce il ruolo fondamentale delle nuove generazioni, in particolare la Generazione Z: “La Generazione Z è molto pratica e consapevole che la propria voce è importante e sa come usarla per cause significative“.

Inoltre, riflette anche sull’importanza di non farsi influenzare dalle haters, sottolineando: “L’importante è non dare a questi profili il potere di cambiare il tuo umore o persino la tua vita“. Infine, rivela un lato più intimo e personale, affermando: “Sono una fan dell’amore“, lasciando trasparire un momento positivo anche nella sua vita sentimentale con Giovanni Tronchetti Provera.