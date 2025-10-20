“Francesca Tocca? Ecco cos’è per me”: Raimondo Todaro si apre sulla separazione

Raimondo Todaro si confessa a La Volta Buona: l’ex ballerino torna a parlare della separazione con Francesca Tocca.

Raimondo Todaro è stato protagonista della puntata del 20 ottobre di La Volta Buona, dove, tra ospiti e confessioni, si è parlato anche di Sonia Bruganelli e delle recenti parole su Paolo Bonolis. Ma è stato proprio il ballerino a catturare l’attenzione, lasciandosi andare a riflessioni personali sul rapporto con l’ex moglie Francesca Tocca.

“Il mio più grande dispiacere”: la confessione di Raimondo Todaro

Non è la prima volta che Raimondo Todaro apre il suo cuore sul tema della famiglia. Già in passato, ospite di Ciao Maschio, aveva confessato: “Ho sempre fatto tutto con il cuore. In amore, come nel lavoro, so di aver dato tutto me stesso“. Ma è proprio in quell’occasione che aveva rivelato il suo dolore più profondo: “Il mio più grande dispiacere resta quello di non aver potuto dare a mia figlia una famiglia unita: per me è il fallimento più grande“.

Le parole sull’ex Francesca Tocca a La Volta Buona

Visibilmente emozionato, nella puntata del 20 ottobre de La Volta Buona, Raimondo Todaro ha voluto chiarire il suo pensiero sulla co-genitorialità e sull’amore che continua anche dopo una separazione. “Io penso che per un figlio sia importante avere l’amore. Del papà, della mamma, di tutte e due, dei nonni, dei cugini. Basta che crescono nell’amore e nel rispetto“, ha dichiarato.

Poi ha aggiunto una frase che riguarda la sua ex Francesca Tocca e sembra un messaggio diretto a chi si sorprende davanti a ex che riescono a mantenere un buon rapporto: “Io vengo da una situazione anche io di separazione, però per me è famiglia la mia ex moglie“. E ancora: “Mi meraviglio quando la gente si meraviglia nel fare il commento ‘però è bello che siano rimasti in buoni rapporti’. Io sono sconvolto, ci dovremmo sconvongere del contrario“.