“Ci ho provato ma…”: Fiorello costretto a fermarsi, salta il debutto del suo show

Rinviata la partenza de La Pennicanza: Fiorello assente per problemi di salute. Fabrizio Biggio chiarisce la situazione in diretta.

Mentre Nicola Carraro fa una dedica a Mara Venier per il suo compleanno, su Rai Radio 2 l’atteso debutto de La Pennicanza subisce uno stop inaspettato. Fiorello, voce e anima dello show, è stato costretto a rinviare la prima puntata. A spiegare la situazione, in diretta, è stato Fabrizio Biggio, che ha aggiornato il pubblico.

Fiorello assente al debutto de “La Pennicanza”: cosa è successo

Fiorello non ha potuto partecipare alla puntata inaugurale de La Pennicanza a causa di problemi di salute. Durante un collegamento telefonico, ha chiarito la natura del malessere, scherzando: “C’ho avuto il famoso…“, lasciando intendere si trattasse di problemi intestinali.

Fabrizio Biggio ha ironizzato: “Hanno contribuito le otto crocchette di ieri sera?“, strappando un sorriso anche a il comico, che ha replicato: “Ci ho provato ma niente da fare. Aspetterò tutto oggi, tu sai che le prime puntate, tra l’altro, creano ansia. Meglio andare direttamente alla seconda“.

L’assenza dello showman ha costretto la produzione a prendere provvedimenti. “Abbiamo dovuto mandare via il pubblico“, ha raccontato Biggio. Il comico ha aggiunto: “Questa non è un’esercitazione, è tutto vero, non stiamo facendo una gag. E penso che debba servire di monito un po’ a tutti: se solo provate a prendere il posto di Bruno Vespa, anche per scherzo, finisce così. Hai capito? Salutiamo Bruno che ieri è stato gentilissimo“.

Anche Caterina Balivo annuncia lo stop in diretta

La notizia dell’annullamento della puntata è stata confermata anche da Caterina Balivo, che ha informato gli ascoltatori durante la sua diretta a La Volta Buona. Nessun mistero quindi, ma solo un improvviso contrattempo per Fiorello, che ha preferito non forzare i tempi. L’appuntamento con La Pennicanza è solo rimandato: l’attesa resta alta per il vero debutto, fissato per martedì 21 ottobre.