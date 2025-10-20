“Senza Mara Venier? Sarei una candela spenta”: la commovente dedica del marito Nicola Carraro

Nel giorno del suo 75esimo compleanno, Mara Venier riceve una commovente dedica dal marito Nicola Carraro. Il post sui social.

Dopo i festeggiamenti in camerino, per Mara Venier arriva una sorpresa ancora più speciale: una dedica d’amore da parte del marito Nicola Carraro, che su Instagram ha voluto esprimere tutto il suo affetto per la moglie nel giorno del suo 75esimo compleanno. Ecco, a seguire, un messaggio semplice ma carico di significato.

Il sostegno di Mara Venier durante la malattia

Negli ultimi anni, come riportato da Leggo.it, Nicola Carraro ha affrontato importanti problemi di salute che hanno messo a dura prova l’equilibrio familiare. Mara Venier non ha mai fatto mancare il suo supporto, rimanendo al suo fianco in ogni fase della malattia.

La conduttrice ha considerato persino l’idea di rallentare la carriera pur di stare con il marito, facendo la spola tra Roma e Milano, città dove Carraro si è trasferito lo scorso anno per seguire terapie specifiche. È stato lo stesso Carraro a riconoscere il ruolo determinante della moglie nel suo percorso di miglioramento, scrivendo l’8 ottobre: “Le cure di mia moglie e l’aria di Roma mi hanno fatto rinascere“.

La dedica di Nicola Carraro per il compleanno della moglie

Nel giorno in cui Mara Venier ha raggiunto il traguardo dei 75 anni, aggiunge Leggo.it, Nicola Carraro ha scelto di condividere una foto della moglie, scattata nella sua città natale, Venezia, probabilmente durante una recente visita.

Alla foto ha aggiunto una frase carica di affetto: “Auguroni alla mia giovane moglie. Senza di lei e senza la sua energia io sarei una candela spenta, come sottolineava una vecchia canzone“. Il post è stato chiuso con una serie di cuori rossi. Con queste parole, Carraro non ha soltanto fatto gli auguri alla conduttrice, ma ha anche voluto esprimere riconoscenza per la presenza costante e il sostegno.