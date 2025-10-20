Sonia Bruganelli “tradisce” Alfonso Signorini: il grande ritorno al Grande Fratello

Sonia Bruganelli torna al Grande Fratello come ospite speciale della conduttrice Simona Ventura nella puntata di stasera.

Non solo la concorrente Anita Mazzotta fa il suo ritorno al Grande Fratello dopo il dolore per la perdita della madre, ma anche Sonia Bruganelli riappare in studio, pronta a sorprendere pubblico di Simona Ventura e opinionisti. Dopo aver lasciato il ruolo fisso accanto ad Alfonso Signorini, la sua presenza come ospite d’eccezione fa inevitabilmente notizia.

Simona Ventura la invita, lei accetta: colpo di scena al Grande Fratello

Questa nuova apparizione nel programma condotto da Simona Ventura, come riportato da Novella 2000, avviene in un momento particolarmente delicato per Sonia Bruganelli, che solo ieri a Verissimo ha parlato apertamente della rottura con Paolo Bonolis, spiegando con onestà i motivi della separazione e sottolineando il rispetto reciproco che ancora li unisce.

In molti si chiedono se la sua presenza sia legata anche al suo recente libro “Solo quello che rimane“, in cui ha deciso di raccontarsi senza filtri. Intanto sui social si parla ironicamente di un ‘tradimento’ nei confronti di Alfonso Signorini.

Sonia Bruganelli nello studio del Grande Fratello

Dopo due stagioni come opinionista del reality, aggiunge Novella 2000, Sonia Bruganelli torna questa sera al Grande Fratello, ma stavolta in una veste diversa. A confermare la sua presenza è Mediaset attraverso le anticipazioni ufficiali: “Sonia Bruganelli torna al GF: sarà ospite d’eccezione nella puntata di stasera“.

Già nel dicembre scorso, l’ex moglie di Paolo Bonolis era apparsa in studio come semplice spettatrice, affermando di essere “molto felice di poter presenziare e assistere, stavolta da spettatrice, alle varie dinamiche“.

Anche questa volta, la sua partecipazione accanto a Simona Ventura e agli opinionisti ufficiali potrebbe regalare momenti interessanti e forse anche qualche commento pungente, proprio come ha abituato il pubblico durante le passate edizioni.