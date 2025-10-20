Temet Nosce di Fedez, il significato: “Ho visto cadere più desideri che stelle”

Il rapper Fedez pubblica “Temet Nosce”: un inno alla fragilità e alla rinascita. Scopriamo il significato e il testo della canzone.

Il 20 ottobre 2025, dopo il precedente annuncio nel giorno del suo compleanno, Fedez è tornato sulla scena musicale con “Temet Nosce“, espressione latina che significa “conosci te stesso“. Il rapper milanese sceglie di affrontare a viso aperto temi profondi come la sofferenza, l’identità, la solitudine e la disillusione. Scopriamo il significato e il testo.

Il significato di “Temet Nosce” di Fedez

Il cuore di “Temet Nosce” sta nel suo messaggio di introspezione. Fedez invita chi ascolta a guardarsi dentro, ad accettare le proprie fragilità e a riconoscere le ferite come parte essenziale del percorso umano. Il brano si apre con immagini forti – “Ho visto cadere più desideri che stelle” – che introducono subito il tema della disillusione e della perdita di speranza.

La canzone si sviluppa come un viaggio interiore: dalla presa di coscienza della propria vulnerabilità fino alla scelta consapevole di rinascere. “Per trovare il mio posto nel mondo, devo lasciare il mio mondo al suo posto” diventa una frase chiave, un invito a non fuggire ma a fare pace con ciò che si è.

Fedez parla anche della società contemporanea, spesso schiava delle apparenze e del silenzio collettivo: “Da piccoli ci insegnano a parlare, da grandi ci insegnano a tacere. È il silenzio degli innocenti“.

Ma “Temet Nosce” non è solo una confessione. È anche un atto di resilienza. “Cicatrici chiuse fuori

Ma ferite aperte dentro. Sono pieno di colori, una farfalla di cemento“

Ecco il video di “Temet Nosce” di Fedez:

“Temet Nosce”: il testo della canzone di Fedez

Nessuno ci ha mai regalato un cazzo spostati

Burattini con i fili più sottili delle polveri

Gli schiavi dell’industria hanno al collo le catene

Una playlist di gente vuota con le tasche piene

Continua per il testo integrale

