AWS down, da Snapchat a Canva: perché siti e servizi non funzionano e quando tornano online

In tutto il mondo piovono segnalazioni di AWS down: perché i siti e i servizi non funzionano? Quando torneranno operativi?

Da Snapchat a Canva, passando per Duolingo: non si contano più le segnalazione di AWS down. Diversi siti e servizi, utilizzati quotidianamente da milioni di persone in ogni angolo del globo, non funzionano oppure risultano soggetti a rallentamenti estremi. Perché sta accadendo tutto ciò? Quando si tornerà alla normalità?

AWS down: perché siti e servizi non funzionano?

A partire dalle prime ore di lunedì 20 ottobre 2025, milioni di utenti in tutto il mondo si sono ritrovati a fare i conti con un Amazon Web Services (AWS) down non indifferente. Sono tanti i siti e i servizi che non funzionano per niente o vanno a rallentatore: da Snapchat a Fortnite, passando per Apple TV, Coinbase, Canva, Duolingo, Robinhood, McDonald’s, Crunchyroll, Venmo, Roblox, Perplexity AI, Ring, Hulu, Wordle, Alexa e Prime Video.

Un’interruzione grave, visto che coinvolge una delle piattaforme più utilizzate al mondo nonché una di quelle che offre più servizi, dal gaming agli strumenti di produttività. Stando a quanto riportato da Downdetector, il picco delle segnalazioni si è registrato intorno alle 10:33 del mattino, con migliaia di utenti che hanno lamentato “siti irraggiungibili”, errori di connessione e pagine vuote.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il down sembra aver avuto inizio nel Nord della Virginia, nella regione US-EAST-1, già interessata da gravi malfunzionamenti nel 2021 e nel 2023. AWS ha annunciato di aver aver “identificato una potenziale causa“, motivo per cui sta già lavorando su “più percorsi paralleli per accelerare il ripristino“.

Quando tornano online siti e servizi?

AWS ha sottolineato che i tecnici sono “attivamente impegnati nel mitigare l’impatto e individuare la causa radice“. Al momento, anche se l’origine del malfunzionamento sembra essere stato identificato con un guasto del sistema DNS del servizio DynamoDB, che a sua volta avrebbe scatenato una reazione a catena su altri componenti della rete, non si sa quando tutto tornerà alla normalità.