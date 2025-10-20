Vai al contenuto
AWS down, da Snapchat a Canva: perché siti e servizi non funzionano e quando tornano online

ragazza che lavora al pc e legge il telefono

In tutto il mondo piovono segnalazioni di AWS down: perché i siti e i servizi non funzionano? Quando torneranno operativi?

Da Snapchat a Canva, passando per Duolingo: non si contano più le segnalazione di AWS down. Diversi siti e servizi, utilizzati quotidianamente da milioni di persone in ogni angolo del globo, non funzionano oppure risultano soggetti a rallentamenti estremi. Perché sta accadendo tutto ciò? Quando si tornerà alla normalità?

AWS down: perché siti e servizi non funzionano?

A partire dalle prime ore di lunedì 20 ottobre 2025, milioni di utenti in tutto il mondo si sono ritrovati a fare i conti con un Amazon Web Services (AWS) down non indifferente. Sono tanti i siti e i servizi che non funzionano per niente o vanno a rallentatore: da Snapchat a Fortnite, passando per Apple TV, Coinbase, Canva, Duolingo, Robinhood, McDonald’s, Crunchyroll, Venmo, Roblox, Perplexity AI, Ring, Hulu, Wordle, Alexa e Prime Video.

Un’interruzione grave, visto che coinvolge una delle piattaforme più utilizzate al mondo nonché una di quelle che offre più servizi, dal gaming agli strumenti di produttività. Stando a quanto riportato da Downdetector, il picco delle segnalazioni si è registrato intorno alle 10:33 del mattino, con migliaia di utenti che hanno lamentato “siti irraggiungibili”, errori di connessione e pagine vuote.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il down sembra aver avuto inizio nel Nord della Virginia, nella regione US-EAST-1, già interessata da gravi malfunzionamenti nel 2021 e nel 2023. AWS ha annunciato di aver aver “identificato una potenziale causa“, motivo per cui sta già lavorando su “più percorsi paralleli per accelerare il ripristino“.

Ragazza smartphone arrabbiata

Quando tornano online siti e servizi?

AWS ha sottolineato che i tecnici sono “attivamente impegnati nel mitigare l’impatto e individuare la causa radice“. Al momento, anche se l’origine del malfunzionamento sembra essere stato identificato con un guasto del sistema DNS del servizio DynamoDB, che a sua volta avrebbe scatenato una reazione a catena su altri componenti della rete, non si sa quando tutto tornerà alla normalità.

ultimo aggiornamento: 20 Ottobre 2025 14:30

