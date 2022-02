Eliminare account Snapchat: come si cancella un account sul social network che ha dato vita alle ‘storie’.

Hai aperto un account Snapchat anni fa, quando non erano ancora diventate di moda le storie Instagram, e adesso non sai più che fartene? Non sei più un fanatico dei social e vorresti cancellarti da ogni piattaforma? Qualunque sia il motivo che ti spinge, potrebbe esserti utile sapere come eliminare un account Snapchat. Il mondo dei social cambia in fretta, e non si può stare sempre dietro a tutte le piattaforme. Cancellarsi da quelle inutilizzate è quindi molto importante e spesso consigliabile. Presa coscienza di ciò, scopriamo insieme come si fa a eliminare un account dal celebre social americano.

Eliminare account Snapchat su Android e iPhone

Se utilizzi uno smartphone Android, cancellarti da Snapchat non è per nulla complicato. Prima di vedere come fare, però, cerchiamo di scoprire cosa comporta l’eliminazione. Chiudere un account sul social americano porta alla perdita di ogni dato presente nell’account. Dal momento della richiesta di cancellazione, l’utente ha trenta giorni per cambiare idea e ripristinare il profilo. Scaduto questo periodo di tempo, diventa impossibile riattivare in alcun modo l’account.

Smartphone e computer

Entriamo adesso nel vivo della questione: cancellarsi da Snapchat tramite app non è possibile. Per poter eliminare un account è necessario infatti utilizzare la versione web del social. Collegati da un qualunque browser al sito accounts.snapchat.com, inserisci i tuoi dati e accedi. Vai quindi alla schermata Gestisci il mio account e premi su Elimina il mio account. A questo punto il software ti chiederà di inserire di nuovo la password. Fallo e clicca su Continua. Se non hai sbagliato nulla, ti comparirà l’avviso di Account disattivato, e quindi avrai trenta giorni di tempo per capire se riattivarlo o meno, prima dell’eliminazione definitiva (che avviene in automatico).

Se ti stai chiedendo come eliminare account Snapchat con iPhone o da computer, sappi che l’iter è praticamente lo stesso. Basta collegarsi al sito, seguire la rapidissima procedura appena illustrata, e il gioco sarà fatto.

Ripristinare account Instagram entro 30 giorni

Ma come si fa a riattivare un account Snapchat se abbiamo cambiato idea entro i trenta giorni di ‘stand by’ prima dell’eliminazione definitiva? Semplice. In questo dobbiamo obbligatoriamente utilizzare l’app. Facciamo accesso inserendo nome utente o email e password. A questo punto clicchiamo sui tasti Sì e Ok per riattivare l’account in automatico. Dopo pochissimi minuti, potremo utilizzare nuovamente il nostro vecchio account. A volte, potrebbe essere necessario attendere 24 ore per la riattivazione, ma generalmente la procedura è molto più rapida. Ad ogni modo, dovessero esserci problemi, puoi contattare l’assistenza del social network, sempre pronta a darci un sostegno rapido ed efficace, forse anche più di quella Facebook.

Di seguito una video guida per scoprire come cancellare un account dalla nota app social:

Riproduzione riservata © 2022 - DG