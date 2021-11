Come si contatta Facebook: tutti i metodi per poter contattare l’assistenza del social network in caso di problemi.

Utilizzare Facebook è ormai una nostra abitudine, per rimanere in contatto con i nostri amici, ritrovare vecchie conoscenze, condividere passioni o anche semplicemente per informarsi. Spesso però capita di incappare in qualche problema, sia tecnico che nel rapporto con gli altri utenti. Per questo motivo, Facebook rende possibile contattare la propria assistenza per poter cercare di risolvere ogni questione. Certo, il team di supporto del social non è mai stata particolarmente apprezzato dagli utenti. Tuttavia, nel corso del tempo è sicuramente migliorato, e oggi riesce a risolvere quasi tutti i problemi. Vuoi scoprire come si contatta Facebook? Scopriamolo insieme.

Come contattare Facebook

Contattare Facebook non è difficile. Se vuoi contattare il team di assistenza per un problema tecnico sul sito o sull’app puoi aprire il menu e selezionare la voce Segnala un problema. Da qui un pop up ti guiderà attraverso varie opzioni per poter segnalare malfunzionamenti comuni o non comuni. Purtroppo il social non è in grado di garantire una risposta per tutte le segnalazioni, ma assicura che tutti i feedback ricevuti vengono utilizzati per risolvere i problemi.

Per quanto riguarda pagine e inserzioni una nuova opzione per contattare l’assistenza Facebook è disponibile presso il centro assistenza per le aziende su Facebook Business. In questo caso si possono compilare altri form specifici e diretti al contatto con il team di supporto, che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 19. Il supporto in questo caso può anche essere immediato. Un modo per velocizzare le operazioni è descrivere al meglio il problema, senza dimenticare alcun dettaglio. La risposta arriverà comunque entro 24 o 48 ore con una email all’indirizzo associato all’account.

Facebook Italia: contatti

Ma esistono dei contatti per scrivere a Facebook in maniera più diretta? Purtroppo in questo momento non esiste un indirizzo email ufficiale dell’assistenza a cui potersi rivolgere. Esiste però un numero di telefono da poter chiamare. Non in Italia, ma negli Stati Uniti. Se sei in grado di sostenere una conversazione in inglese e puoi spendere anche i costi necessari per una chiamata intercontinentale, puoi provare a telefonare al numero +1 6505434800.

Se invece hai semplicemente modo di segnalare una pagina o un utente che ritieni non stia rispettando le policy del social, che prevede il rispetto massimo di tutti gli altri utenti e non permette il ricorso alle offese (purtroppo solo in linea teorica), non hai bisogno dei contatti Facebook. Ti basterà cercare il simbolo dei tre puntini nei pressi del post che ti ha infastidito e cliccare su Segnala, dichiarando anche il motivo della segnalazione. Se infine vuoi semplicemente cancellarti, non hai bisogno di contattare il social. Basterà seguire questo iter.

