Eliminare account Spotify: come si elimina un account sulla celebre piattaforma di streaming musicale.

Da tantissimi anni ormai Spotify è una delle piattaforme di streaming musicale più famose e utilizzate al mondo. Al centro del dibattito per diverse polemiche, l’app svedese resta ancora una delle più scelte dai musicofili e da chi ama ascoltare podcast di vario genere tutto il giorno. A suo favore gioca la vastissima libreria a disposizione e il prezzo tutto sommato alla portata. Se però per qualche motivo il servizio non riesce più a soddisfare le tue esigenze, avrai bisogno di sapere come cancellare il tuo profilo. Fortunatamente si tratta di un’operazione semplice, che può essere conclusa in pochissimi minuti. Scopriamo insieme passo passo come eliminare un account Spotify.

Come disattivare account Spotify Premium

Eliminare un account Spotify Premium, quindi completo e a pagamento, richiede due passaggi tra loro separati: prima la disattivazione dell’abbonamento, poi la vera e propria cancellazione dell’account..

Per disattivare l’abbonamento da computer basta entrare sul sito web della nota piattaforma (anche da mobile attraverso qualunque browser) accedendo tramite nome utente e password o attraverso gli account Facebook, Google o Apple. A questo punto, andiamo in fondo alla pagina e clicchiamo su Annulla l’abbonamento Premium, presente nel riquadro Spotify Free. Ti verrà chiesto di confermare l’operazione, e a questo punto clicca su Sì, annulla, spiega la motivazione per cui vuoi disdire l’abbonamento e premi su Continua.

Attenzione però. Se hai attivato la versione Premium dell’app tramite gestore telefonico ed effettui il pagamento tramite credito residuo, dovrai annullare la sottoscrizione dalla pagina personale del sito del tuo gestore, e non da quella di Spotify. In caso di dubbi, contatta l’operatore e verrai instradato correttamente.

Eliminare un account Spotify: la procedura

Dopo aver disdetto l’abbonamento, puoi procedere con la vera e propria eliminazione dell’account, accedendo sempre tramite sito web, sia da computer che da mobile. Clicca sul link Chiusura account e poi sulle voci Account, Desidero chiudere il mio account. A questo punto, premi il tasto Contattaci per chiudere, fornisci il tuo nome e la tua richiesta di chiusura e Invia la domanda.

Nel giro di pochi minuti troverai nella tua email tutte le informazioni su come agire per chiudere l’account. Dovrai ad esempio fornire alcuni dati sul metodo di pagamento associato e altri dettagli specifici. Per poter procedere ti basterà comunque rispondere a tutte le domande, in maniera semplice e anche piuttosto rapida. In questo modo potrai eliminare un account Spotify collegato a Facebook in pochissimi passaggi.

Eliminare account Spotify Free

Più veloce la cancellazione dell’account Spotify gratuito. Per procedere da computer basta fare accesso con l’account che vuoi eliminare, fare clic sulla voce Chiusura dell’account, e poi su Account e Desidero chiudere il mio account. Dopo aver dato un paio di conferme, dovrai contrassegnare la spunta accanto alla voce Comprendo e quindi andare avanti. A questo punto riceverai un messaggio dall’app sulla tua email. Clicca sul bottone Chiudi l’account e il gioco è fatto. Potrai recedere dalla cancellazione entro sette giorni. Iter simile, se non uguale, per quanto riguarda la cancellazione di un account da mobile, realizzabile in maniera forse ancora più rapida.

