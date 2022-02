Quali sono le frasi d’amore per lui più belle di sempre? Diamo uno sguardo alle citazioni che promettono di far battere il cuore.

Le frasi d’amore per lui non possono assolutamente essere scontate: ricordatevi che devono far battere il cuore all’impazzata. Chiedere aiuto a grandi autori, anonimi, cantanti e chi più ne ha ne metta, è sempre ‘cosa buona e giusta’. Pertanto, diamo uno sguardo alle citazioni più belle di sempre, a quelle che promettono di fare davvero colpo.

Frasi d’amore per lui: le più belle di sempre

Frasi romantiche per lui ne abbiamo? Certo e non c’è che l’imbarazzo della scelta. Fin dalla notte dei tempi, grandi autori hanno parlato di amore, dedicando al sentimento più nobile dell’animo umano parole profonde e dolci. Non c’è bisogno di un’occasione speciale per partorire dediche per lui, ogni giorno è quello giusto. Di seguito, una selezione delle frasi da dedicare a lui più belle di sempre:

Toglimi il pane, se vuoi, toglimi l’aria, ma non togliermi il tuo sorriso. (Pablo Neruda);

Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza… L’amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia ed io, come la terra, ti ricevo e accolgo. (Frida Kahlo);

Ti amerò finché il mare non verrà piegato in due e steso ad asciugare. (Wystan Hugh Auden);

Fa del tuo amore una pioggia di baci sulle mie labbra. (Percy Bysshe Shelley);

Ovunque tu sia, è la mia casa, la mia unica casa. (Charlotte Brontë);

Dammi mille baci, poi cento, poi ancora mille, poi di nuovo cento, poi senza smettere altri mille, poi cento. (Gaio Valerio Catullo);

Rapita, nello specchio dei tuoi occhi, respiro il tuo respiro. E vivo. (Saffo);

Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato, tutto ciò che devi ancora essere. (Ernest Hemingway);

Da quando ti amo la mia solitudine inizia a due passi da te. (Jean Giraudoux);

L’amore non ha nulla a che vedere con ciò che ti aspetti di ottenere, solo con ciò che ti aspetti di dare, cioè tutto. (Katharine Hepburn);

L’amore immaturo dice: “Ti amo perché ho bisogno di te”. L’amore maturo dice “Ho bisogno di te perché ti amo”. (Erich Fromm);

Un tuo sguardo, una tua sola parola, mi dice più di tutta la saggezza di questo mondo. (Johann Wolfgang von Goethe);

Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia, sarai sempre nel mio cuore. (Mahatma Gandhi);

Non riesco a dire come ogni volta che metto le mie braccia intorno a te, io mi sento a casa. (Ernest Hemingway);

Ti amo! Ho sete di te, sete dei tuoi baci, sete dei tuoi abbracci d’amore, mio adorato. (Alphonse Esquiros);

Il tuo amore è per me come la stella della sera e quella dei mattino: tramonta dopo il sole e sorge prima di esso. (Johann Wolfgang von Goethe).

Non dimenticate che pensieri d’amore per lui possono essere anche destinati ad una donna, basta cambiare la declinazione se richiesto.

Messaggio d’amore per lui: cosa scrivere?

Le frasi tenere per lui non sono di certo finite qui. Il romanticismo, d’altronde, fa da padrone in quasi tutte le relazioni e, quando sembra essere assente, è lì, che si nasconde, per pura timidezza. Di seguito, una selezione di frasi carine per lui:

Sapevo che quando ti avrei incontrato sarebbe stata un’avventura. (A. A. Milne);

Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. (Emily Brontë);

Se so cos’è l’amore, è grazie a te. (Herman Hesse);

Ti amo col respiro, i sorrisi e le lacrime di tutta la mia vita. (Elizabeth Barrett Browning);

Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo. (Charles Dickens);

Lui era la mia crema, e io ero il suo caffè. E quando ci mettevi insieme, era davvero qualcosa. (Josephine Baker);

Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. (Frida Kahlo);

E da allora sono perché tu sei, e da allora sei, sono e siamo, e per amore sarò, sarai, saremo. (Pablo Neruda);

Quando due persone si amano, non si guardano l’un l’altra ma guardano nella stessa direzione. (Ginger Rogers);

È lecito inventare verbi nuovi? Voglio regalartene uno: “io ti cielo”, così che le mie ali possano distendersi smisuratamente, per amarti senza confini. (Frida Kahlo);

Se la luna sorridesse, somiglierebbe a te. Tu fai lo stesso effetto di qualcosa di bello, ma annientante. (Sylvia Plath);

Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri? (William Shakespeare).

Le frasi speciali per lui, vale la pena sottolinearlo, possono essere anche arricchite con un pensiero personale, basta anche un semplice cuoricino.

