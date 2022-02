Vedere storie Instagram senza account: le app e i siti che ci permettono di guardare le storie degli altri senza entrare sul social.

Non hai un account Instagram ma vorresti vedere le Storie pubblicate dai tuoi amici o parenti? Sei iscritto ma vuoi mantenere una sorta di ‘anonimato’ quando guardi le Storie di alcune persone in particolare? Sicuramente avrai provato a utilizzare la versione web del social, ma saprai bene che non è possibile in questo modo guardare le Storie altrui senza essere registrati. Esiste quindi una soluzione per ovviare a questo problema? La risposta è sì. Vengono infatti incontro ai nostri bisogni alcune app e siti da poter sfruttare. Scopriamo come vedere Storie Instagram senza account (e senza rischi).

Come vedere storie Instagram senza account tramite app

Facciamo una premessa importante. Attraverso siti e app terze è possibile vedere le Storie Instagram, ma solo per quanto riguarda i contenuti pubblici. Quelli caricati da account privati o ristretti solo agli amici resteranno invisibili anche tramite l’utilizzo di appositi software. Detto questo, vediamo quali sono questi software che ci permettono di fare a meno dell’iscrizione al noto social.

ragazza smartphone

Se vuoi guardare le Storie dei tuoi amici su Instagram attraverso altre app, puoi utilizzare, per i dispositivi Android, l’app Story Talker, scaricabile gratuitamente dagli store. Usarla è semplice. Dopo averla installata e avviata, pigia sulla scheda Talk List, fai clic sulla voce Add New e cerca la persona che vuoi ‘spiare’. Una volta trovato il profilo corretto potrai visualizzare le sue Storie e scaricare anche i contenuti.

Chi invece utilizza un dispositivo iOS, e quindi un iPhone, può avvalersi dell’app Storized, a sua volta gratuita (per eliminare la pubblicità esiste un abbonamento da 1,49 euro a settimana). Dopo averla installata, cerca il nome dell’utente nel campo di ricerca e seleziona il suo profilo. Vai quindi alla voce Storia e premi sull’anteprima dei contenuti da vedere ed eventualmente scaricare. Semplice, no? In alternativa puoi comunque avvalerti di alcuni servizi sul web.

Storie Instagram senza account tramite computer

Vuoi guardare le Storie Instagram senza avere un account ma anche senza scaricare alcuna app? Puoi utilizzare sia da PC che da dispositivo mobile i servizi a disposizione sul web, ad esempio InstaStories. Cercalo su un motore di ricerca e, una volta dentro, scrivi nel campo search il nome dell’utente di cui vuoi ‘spiare’ le Storie. Premi Invio e cerca la scheda Stories per visualizzare i contenuti. Un sito pressoché uguale è StoriesDown. Anche in questo caso basta cercare la persona di cui vuoi vedere le storie attraverso la barra di ricerca, senza dover compiere alcuna azione particolare.

Riproduzione riservata © 2022 - DG