Eliminare ID Apple: come cancellare l’account con cui si può accedere all’interno di tutti i servizi dell’azienda americana.

Dopo anni di utilizzo di iPhone, Mac e di prodotti del mondo Apple hai deciso di passare ad Android o ad altri sistemi operativi? Per qualche motivo hai scelto di cambiare semplicemente account per poter accedere ai servizi Apple e vuoi cancellare quello precedente? Non preoccuparti, non è molto complicato. Eliminare un ID Apple è anzi un’operazione semplice, anzi resa ancora più intuitiva dal 2018. Andiamo a scoprire insieme passo passo come fare a cancellare un ID Apple.

Come eliminare account Apple

Prima di cominciare con la cancellazione account Apple vera e propria vale la pena compiere qualche operazione preliminare. In particolare, è consigliabile scaricare una copia dei dati collegati al nostro ID. Per farlo bisogna effettuare l’accesso sul sito internet di Apple e cliccare sul link Richiedi una copia dei tuoi dati. Ci verrà chiesto di scegliere quali dati scaricare e quali no tra i tanti raccolti nel corso del tempo. Una volta scelti quelli che potrebbero servirci, andiamo avanti e completiamo la richiesta. I file verranno archiviati e saranno disponibili entro un massimo di 7 giorni.

pc smartphone trasferimento dati

Dopo aver annullato tutti gli abbonamenti eventualmente rimasti ancora attivi e aver scollegato l’ID Apple da tutti i dispositivi collegati, potremo quindi procedere con la cancellazione vera e propria. Colleghiamoci sul sito della Apple ed effettuiamo l’accesso con l’account da cancellare. A questo punto clicchiamo sulla voce Richiedi l’eliminazione dell’account e poi su Elimina account. Scegliamo una motivazione e proseguiamo con la richiesta. Una volta accettate le condizioni, dovremo lasciare un indirizzo email e un numero di telefono per ricevere informazioni sullo stato della cancellazione, che non è immediata.

Al termine di questa procedura, ci verrà dato un codice da accesso, che dovremo conservare gelosamente per poter eventualmente riattivare l’account prima della definitiva cancellazione. Quindi, confermiamo ancora una volta la nostra volontà di eliminare l’account Apple e aspettiamo che il processo venga completato, solitamente nel giro di qualche giorno (massimo sette).

Come cancellare ID Apple temporaneamente

Abbiamo visto come cancellare definitivamente il proprio account. Ma è possibile anche eliminare un ID Apple in maniera solo temporanea? La risposta è sì. Se non vogliamo cancellarlo del tutto, ma solo disattivarlo, possiamo andare come di consueto sulla pagina del sito internet del colosso di Cupertino, fare l’accesso e premere su Richiedi la disattivazione dell’account, presente sotto la voce Disattiva temporaneamente il tuo account.

Dopo aver letto con attenzione le informazioni che ci verranno sottoposte, scegliamo un motivo per cui chiediamo la disattivazione e andiamo avanti. Mettiamo la spunta alle condizioni per poterle accettare, inseriamo un indirizzo email e un numero di telefono e come prima copiamo il codice d’accesso che ci viene fornito. A questo punto non resta che confermare la richiesta, e nel giro di pochi giorni vedremo disattivato il nostro ID. Potremo comunque riattivarlo in ogni momento avanzando una nuova richiesta e fornendo al supporto Apple il codice di sicurezza che ci è stato assegnato durante la disattivazione. Può sembrare complicato, ma si tratta in realtà di un’operazione davvero semplice e rapida.

Di seguito un video che spiega come eliminare un ID Apple senza avere la password:

