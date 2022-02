La parola blockchain è legata al mondo delle criptovalute e da quello dell’informatica in generale. Ecco cosa significa e cos’è a grandi linee.

Da quando sono arrivate le criptovalute, e hanno poi preso il volo dal punto di vista del business, si sono affacciate nel linguaggio specialistico, e anche comune in seguito, alcune parole particolari, che non sempre si capiscono al primo colpo. È il caso di blockchain, un termine che è diventato sempre più utilizzato in informatica e per quanto riguarda il trading online con le criptovalute. Ecco cosa significa questa parola, di cosa si tratta e alcuni esempi d’uso.

Origine : dal linguaggio informatico.

: dal linguaggio informatico. Quando si usa : per indicare una particolare tecnologia informatica, una struttura di dati condivisa, concatenata e immutabile.

: per indicare una particolare tecnologia informatica, una struttura di dati condivisa, concatenata e immutabile. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: globale.

Cos’è e origine della blockchain

Con blockchain si intende una particolare struttura informatica di dati che è condivisa e “immutabile“. La traduzione letterale è catena di blocchi e si può capire meglio pensando a una concatenazione di blocchi di dati, che sono messi in ordine cronologico e messi dentro un registro digitale di informazioni.

L’origine del termine è quindi legata al concetto informatico di struttura di dati condivisa, che è stata creata per la prima volta nel 2008 da Satoshi Nakamoto sotto forma di libro per inserire tutte le transazione relative ai Bitcoin, una delle prime criptovalute create.

In seguito questo concetto è stato applicato a moltissimi registri, a partire dal mondo del gaming, del clouding e dei servizi web. Poi è diventato un concetto sempre più sulla cresta dell’onda con l’avvento degli NFT e della proprietà digitale.

Esempi d’uso

Ecco alcune esempi d’uso della parola blockchain, presi da titoli di articoli online:

“Blockchain, NFT e Criptovalute: tutte le evoluzioni della Data Economy” da MilanoToday.it

“Nft e gaming: come la blockchain cambia le regole del gioco” da Il Sole 24 Ore.

“Una società Blockchain pagherà i dividendi in Bitcoin. Ecco di chi si tratta” da Money.it

