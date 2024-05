A Mantova c’è un bonus di 150 euro per chi si trasferisce a vivere in città: vediamo quali sono i requisiti per usufruire dell’agevolazione.

Buone notizie per quanti hanno intenzione di trasferirsi a vivere a Mantova: c’è un bonus di 150 euro della durata di 12 o 24 mesi. L’iniziativa si chiama Benvenuti in città ed è rivolta sia alle famiglie che alle persone sole, anche under 36. Vediamo quali sono i requisiti per accedere all’agevolazione e come funziona.

Mantova, bonus di 150 euro: il limite di reddito

A partire da lunedì 6 maggio 2024, quanti desiderano trasferirsi a vivere a Mantova potranno usufruire di un bonus di 150 euro. L’iniziativa, che si chiama Benvenuti in città, mira a combattere lo spopolamento della località lombarda e a recuperare i numerosi immobili sfitti. La misura, con un budget complessivo di 200 mila euro, è rivolta sia alle famiglie che ai single. Ovviamente, ci sono alcuni requisiti che bisogna rispettare.

Innanzitutto, c’è un limite reddituale: tra i 9.500 e i 40 mila euro per gli under 36, mentre tra i 14 mila e i 40 mila per tutti gli altri. I richiedenti, inoltre, devono essere in possesso della cittadinanza italiana o comunitaria (oppure essere regolarmente soggiornanti) e avere un contratto di locazione con durata di almeno 12 mesi e un costo mensile minimo di 350 euro registrato dopo la pubblicazione del bando. Al momento della presentazione della domanda, i beneficiari devono avere un reddito da lavoro o essere percettori di pensione.

Il bonus di 150 per i nuovi residenti a Mantova è valido per tutti i nuovi contratti di affitto, sia di privati che di servizio abitativo sociale. Questo significa che possono usufruirne anche coloro che risiedono già nel comune lombardo, a patto che siano under 36 e scelgano di trasferirsi in un nuovo alloggio.

Quanto vale il contributo affitti?

Il bonus di 150 euro per trasferirsi a Mantova viene corrisposto mensilmente, per 12 mesi. La durata si allunga a 2 anni nel caso di under 36 che decidono di cambiare casa o lasciare il nucleo familiare per costruirne uno proprio. Quanti vogliono presentare la domanda per l’incentivo possono rivolgersi al Comune della cittadina lombarda oppure compilare il modulo sul sito dell’ente. Quanti risulteranno idonei verranno avvisati con una nota formale inviata all’indirizzo email fornito al momento della registrazione.