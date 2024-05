Siete alla ricerca di auguri ricchi di significato per la Cresima? Vi proponiamo le più belle frasi di Papa Francesco.

La Cresima è un sacramento molto importante perché, rispetto ai precedenti, viene celebrato in un’età in cui si ha piena consapevolezza di ciò che si sta facendo. Vi proponiamo una selezione delle più belle frasi di Papa Francesco, perfette per auguri ricchi di significato.

Frasi per la Cresima di Papa Francesco

Rispetto al Battesimo e alla Prima Comunione, il sacramento della Cresima si riceve in piena consapevolezza. Non a caso, viene chiamata anche confermazione, come a voler dire che il cresimando o la cresimanda intendono avvalorare l’appartenenza a Cristo già dichiarata con i primi due sacramenti. Considerando che si tratta di un momento molto importante, bisogna rivolgere ai festeggiati degli auguri ricchi di significato. Vi proponiamo una selezione delle più belle frasi per la Cresima di Papa Francesco:

La Cresima è importante per un cristiano: ci dà la forza di difendere la fede e di diffondere il Vangelo con coraggio.

La Confermazione si riceve una sola volta, ma non finiremo mai di adempiere il mandato ricevuto e di diffondere ovunque il buon profumo di una vita santa.

Questo fa lo Spirito Santo: ci apre il cuore per conoscere Gesù. Senza di Lui non possiamo conoscere Gesù. Ci prepara all’incontro con Gesù.

Lo Spirito Santo trasforma e rinnova, crea armonia e unità, dona coraggio e gioia per la missione.

Senza la forza dello Spirito Santo, nulla è nell’uomo. Come tutta la vita di Gesù fu animata dallo Spirito, così pure la vita della Chiesa e di ogni suo membro sta sotto la guida del medesimo Spirito.

La Confermazione unisce i battezzati più fortemente al corpo mistico della Chiesa.

Lo Spirito Santo è come un nostro compagno di strada, un vero e grande amico e senza di lui ci è impedito di conoscere Gesù. Gesù l’ha detto: ‘No, non ti lascio solo, ti lascio questo’. Gesù ce lo lascia come amico.

La Cresima ti fa oggi soldato di Cristo: che lo Spirito Santo ti aiuti ad essere forte ad affrontare e superare vittoriosamente tutte le prove che la vita dovesse riservarti.

Incontriamo Gesù tutti i giorni. Ma come? Nella preghiera, quando tu preghi, incontri Gesù. Quando tu fai la Comunione, incontri Gesù, nei Sacramenti. Quando tu porti tuo figlio per battezzarlo, incontri Gesù, trovi Gesù. E voi, oggi, che ricevete la Cresima, anche voi incontrerete Gesù.

Esorto i cresimati a non ingabbiare lo Spirito Santo per spingerli a camminare in libertà, a non soffocare il fuoco ardente.

Tutti noi abbiamo cura che siano battezzati e questo è buono, ma forse non abbiamo tanta cura che ricevano la Cresima. In questo modo resteranno a metà cammino e non riceveranno lo Spirito Santo, che è tanto importante nella vita cristiana, perché ci dà la forza per andare avanti. Pensiamo un po’, ognuno di noi: davvero abbiamo la preoccupazione che i nostri bambini, i nostri ragazzi ricevano la Cresima? E’ importante questo, è importante!

Sia la carenza sia l’eccesso di sale rendono disgustoso il cibo, così come la mancanza e l’eccesso di luce impediscono di vedere. Chi può davvero renderci sale che dà sapore e preserva dalla corruzione, e luce che rischiara il mondo, è soltanto lo Spirito di Cristo! E questo è il dono che riceviamo nel Sacramento della Confermazione.

Lo Spirito Santo è la forza divina che cambia il mondo. Cambia i cuori e cambia le vicende.

Quando lo Spirito Santo abita nei nostri cuori, ci fa comprendere che il Signore è vicino e si prende cura di noi.

Confermazione: Papa Francesco invita a vivere da cristiani

Le frasi per la Cresima di Papa Francesco sono state pronunciate in più occasioni e sono perfette per rivolgere sentiti auguri ai cresimandi.