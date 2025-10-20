Anche per ottobre 2025 l’INPS rinnova un bonus atteso dai lavoratori: ecco cosa sapere sui nuovi pagamenti.

L’INPS ha comunicato di rinnovare, anche per il mese di ottobre, uno dei sostegni più attesi dai lavoratori italiani: parliamo del bonus da 100 euro, ossia il trattamento integrativo, conosciuto come ex Bonus Renzi. Anche per il mese di ottobre 2025, dunque, la misura sarà riconosciuta in modo automatico, senza presentare domanda e interesserà sia i lavoratori dipendenti sia i beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito, come NASpI e Dis-Coll.

Bonus 100 euro da INPS: chi riceverà il trattamento integrativo

Il bonus continua a essere rivolto a chi percepisce un reddito complessivo annuo compreso tra 8.500 e 15.000 euro.

In alcuni casi particolari, l’importo può essere concesso, anche se in forma ridotta, a coloro che superano questa soglia fino a un massimo di 28.000 euro, purché risultino presenti determinate ‘detrazioni fiscali che rendano l’erogazione compatibile con il reddito effettivo.

bonus soldi pc

L’INPS, come di consueto, provvede all’erogazione automatica del trattamento attraverso il datore di lavoro o direttamente, nel caso dei percettori di indennità gestite dall’Istituto.

Quando arriva il pagamento di ottobre

In base alle erogazioni dei mesi precedenti, si può arrivare ad ipotizzare che i pagamenti erano previsti tra il 10 e il 15 ottobre 2025. I lavoratori e i percettori di prestazioni possono controllare la data precisa del versamento accedendo al Fascicolo Previdenziale online, tramite credenziali SPID, CIE o CNS.

A partire dalla metà del mese, inoltre, l’Istituto ricorda la possibilità di aggiornare i propri dati fiscali e familiari per evitare conguagli o errori nella dichiarazione dei redditi del 2026.

Attraverso il servizio “Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta per reddito e per carichi di famiglia“, disponibile sul portale INPS, è possibile comunicare eventuali variazioni, anche relative ai dati dei familiari a carico.

Tale operazione è particolarmente importante per i beneficiari dell’Assegno Unico Universale, poiché consente all’Agenzia delle Entrate di integrare in automatico tutte le informazioni utili per stilare la dichiarazione precompilata.