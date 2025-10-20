Dalle rane color smeraldo ai pitoni più rari: il mercato gli animali esotici cresce, ma i prezzi non sono accessibili a tutti.

Negli ultimi anni, il fascino degli animali esotici ha conquistato sempre più appassionati. Non si tratta più soltanto di pesci tropicali o pappagalli variopinti: oggi, tra le mura domestiche, trovano spazio anfibi, rettili e piccoli invertebrati che sembrano usciti da un documentario naturalistico. Ma quanto costa portare a casa una creatura così particolare? I prezzi variano moltissimo, a seconda della specie e della rarità. Diamo uno sguardo alle cifre.

Animali esotici, quanto costano? I prezzi sul mercato

Tra gli anfibi più richiesti ci sono le minuscole Dendrobates, le cosiddette “rane freccia“, famose per i loro colori vivaci.

La Dendrobates Auratus o la Leucomelas possono raggiungere gli 80 euro, mentre esemplari rari come la Dendrobates Tinctorius “Sipaliwini” arrivano a 90 o 100 euro.

Alcune varietà particolarmente ricercate, come la Ranitomeya imitator Chazuta, toccano anche i 139,90 euro. C’è, poi, la Phyllobates terribilis, una delle rane più velenose al mondo, venduta a circa 109 euro.

Serpente boa

Gli appassionati di rettili, invece, puntano su animali più imponenti e scenografici. I camaleonti, come il coloratissimo Furcifer pardalis “Ambilobe”, si aggirano intorno ai 450 euro, mentre il maestoso Trioceros jacksonii xantolophus supera i 340 euro.

Le iguane, dal verde intenso o dal rosso acceso, oscillano fra i 120 e i 580 euro, a seconda della varietà. Alcune specie, come la Ahaetulla prasina, con il suo corpo sottile e gli occhi penetranti, sono proposte a 119 euro.

Serpenti e gechi per collezionisti

Nel mondo dei serpenti, le cifre salgono in maniera vertiginosa. I Python regius, amatissimi per i loro disegni ipnotici, partono da 159 euro ma possono superare i 450 euro in versioni particolari come il Highway o il Henchi Clown.

I Boa constrictor, icone dell’immaginario esotico, hanno un costo che oscilla fra i 249 e i 599 euro, a seconda della mutazione genetica.

Per chi cerca qualcosa di più piccolo, ci sono anche le lucertole e i gechi: l’Aeluroscalabotes dorsalis costa circa 500 euro, mentre il più comune Gonocephalus kuhlii si aggira sui 450 euro.