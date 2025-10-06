Un fenomeno in crescita in Italia: sempre più famiglie scelgono di accogliere animali esotici nelle proprie case. Le specie più gettonate.

Animali esotici in casa: il nuovo volto della compagnia domestica

Non più soltanto cani e gatti: il mondo degli animali da compagnia si arricchisce anche di animali esotici. In Italia, infatti, sempre più famiglie scelgono di accoglierli, trasformando le proprie abitazioni in piccoli microcosmi naturali. Un fenomeno che incuriosisce, ma che richiede preparazione, attenzione e rispetto delle regole, poiché non tutte le specie possono essere detenute liberamente e ognuna necessita di cure specifiche. Scopriamo quali sono quelle più gettonate.

Dal camaleonte al petauro: fascino e curiosità

Tra gli animali esotici scelti dagli italiani, c’è un rettile, ossia il camaleonte, che ha la capacità di mutare colore e di esprimersi mediante un portamento elegante: anche se la sua teca deve riprodurre fedelmente l’habitat originario.

Non meno affascinante è l’iguana, lenta e maestosa, oppure il drago barbuto, pogona australiana che sembra un piccolo dinosauro. Accanto a loro, vi sono i gechi – in particolare il leopardino – che portano vivacità e si dimostrano preziosi alleati nella caccia agli insetti.

A questi, si affianca, poi, il furetto, instancabile e socievole, nonché il petauro dello zucchero, marsupiale acrobatico dai grandi occhi, dall’indole dolce. Non mancano i roditori come il cincillà, con la sua pelliccia setosa e un’indole curiosa o la cavia peruviana, detta anche porcellino d’India, apprezzata per la pacatezza e per la capacità di adattarsi anche in famiglie con bambini.

Uccelli parlanti, anfibi e altri animali fuori dal comune

Gli italiani, inoltre, scelgono anche i pappagalli, uccelli intelligenti capaci di imitare la voce umana, i quali richiedono spazi ampi e molta interazione, mentre il merlo indiano, meno appariscente nei colori, sorprende per l’abilità nel ripetere vocaboli.

Dal mondo anfibio arriva la rana bombina, dalle tinte vivaci e dalla gestione semplice, a cui si affiancano i granchi eremiti che cambiano spesso conchiglia e vivono anche decenni.

Seguono poi, la puzzola americana, che in ambiente domestico si rivela affettuosa e giocherellona, e l’insetto stecco, scelta eccentrica per chi desidera un compagno bizzarro ma di facile gestione.

Tra gli animali più rari da incontrare ci sono i suricati, noti per l’indole vivace e la socialità, nonché la genetta comune, creatura elegante dal portamento felino che deve vivere in spazi grandi e alla quale vanno riservate attenzioni particolari. Non mancano, infine, i serpenti.