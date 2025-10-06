Se volete un matrimonio magico, il whimsical wedding fa per voi: scopriamo cos’è, come si organizza e i trucchi per renderlo perfetto.

L’estetica whimsical ha invaso anche il settore del wedding. Colori pastello, caldi, ambientazioni romantiche, fiabesche e, a tratti, surreali: scopriamo cos’è e come si organizza un matrimonio magico e stravagante, ma comunque elegante e raffinato.

Whimsical wedding: cos’è e come si organizza

Dimenticate il matrimonio classico e impostato e immaginate un evento da fiaba, magico e, a tratti, surreale. Il whimsical wedding va pensato proprio in questo modo, come se fosse un evento sognante e leggermente stravagante, senza però sfociare nel ridicolo. Parliamo, infatti, di un’estetica diventata popolare sui social per essere estrosa, colorata e con elementi legati alla magia e all’universo onirico. Pensiamo, ad esempio, allo stile del celebre film Il favoloso mondo di Amelie.

Considerando che stiamo parlando di nozze, i colori devono essere pastello. Dal rosa chiaro al lilla, passando per il celeste, il bianco, l’avorio e il rosa antico: usateli ovunque, dagli abiti (pure quelli degli sposi) agli allestimenti. Volendo, se la celebrazione è in autunno potete anche osare con l’arancione bruciato, il prugna o il verde muschio. Per dare un tocco vintage, sono ammessi pure il corallo, il senape, il turchese chiaro, il crema e il rosa confetto.

Per quanto riguarda la location, è la natura a fare da protagonista. Le ville con giardini segreti e parchi, che permettono di mangiare al coperto in caso di meteo sfavorevole, sono l’ideale. Neanche a dirlo, le decorazioni devono essere in linea con l’ambiente, quindi incentrate per lo più su elementi naturali. Questo non significa solo foglie e archi floreali, ma anche drappeggi di tulle, candele, lanterne, tappeti e installazioni dal soffitto. Pensate, ad esempio, a finte nuvole o stelle: cosa c’è di più magico?

Whimsical wedding: menù e musica

Un whimsical wedding che si rispetti deve avere un menù ad hoc, sognante ma comunque di sostanza. Il ‘pezzo forte’, quindi, non possono che essere i dolci: dalla torta a più piani con fiori di zucchero a fare da decorazione a cupcakes e macarons abbelliti con decori commestibili. Ben accetti pure i marshmallow e le caramelle, volendo in abbinamento ai cocktail.

I tavoli, neanche a dirlo, devono richiamare l’ambiente circostante, quindi la natura: candele, piccole lanterne, vasetti di vetro e terracotta con rametti, foglie, pietre e muschio, ma anche mini cornici o piccole stelle come segnaposto. Volendo, aggiungete anche una wedding bag e un photo booth, entrambi con oggetti a tema.