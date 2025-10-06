Alla scoperta dell’attico milanese di Achille, nel quale l’artista coniuga eleganza, sperimentazione e spazio creativo.

Achille Lauro non smette di far parlare di sé. Dopo aver infiammato il palco del Festival di Sanremo 2025 con il brano Incoscienti Giovani, il cantante veronese continua a catturare l’attenzione del pubblico anche al di fuori della scena musicale. A Milano, infatti, ha scelto come dimora un attico di lusso che rispecchia in ogni dettaglio la sua personalità eclettica e il suo gusto per lo straordinario. Non un semplice luogo in cui vivere, bensì uno spazio dove l’arte, la musica e il design si intrecciano dando vita a un ambiente unico.

Un attico panoramico dal fascino metropolitano: la casa di Achille Lauro

Situata in uno dei quartieri più esclusivi della città, la residenza di Achille Lauro si sviluppa su ampie metrature, che abbaglia grazie alle sue vetrate che dominano la skyline milanese.

La luce naturale diventa protagonista degli interni, esaltando un arredamento minimal e ricercato, dominato da tonalità chiare. I tre divani bianchi, accostati ad una maxi televisione e a dettagli d’autore, conferiscono all’ambiente un’eleganza contemporanea senza rinunciare al comfort.

Achille Lauro a X Factor 2025 con una giacca nera – www.donnaglamour.it

La scelta di inserire diverse piante da interno contribuisce a rendere l’attico un’oasi verde nel cuore della metropoli. Una contaminazione di natura e architettura che ben riflette la tensione costante dell’artista verso la sperimentazione, anche negli spazi privati.

La cabina armadio e lo studio creativo, simboli di uno stile unico

Tra i luoghi più iconici della villa c’è la cabina armadio, definita da molti come un vero santuario della moda.

Qui il cantante custodisce abiti che hanno segnato le sue performance, pezzi d’alta moda e creazioni sartoriali capaci di raccontare la sua evoluzione artistica.

C’è, poi, lo studio di registrazione privato. In questo spazio intimo e tecnologico Lauro coltiva la sua creatività, componendo e sperimentando nuove sonorità. Le pareti ospitano opere d’arte contemporanee, installazioni e poster che richiamano figure decisive per la sua carriera: a completare il tutto, strumenti musicali vintage.