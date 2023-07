Una prima edizione di Harry Potter e la pietra filosofale è stata venduta all’asta ad una cifra folle: quasi 12mila euro.

Una prima edizione di Harry Potter e la pietra filosofale è stata venduta all’asta in Gran Bretagna a poco meno di 12mila euro. Il libro, in perfette condizioni e con l’autografo di J.K. Rowling, fa parte dei 500 esemplari più ricercati al mondo dai collezionisti.

Harry Potter e la pietra filosofale: la prima edizione è stata venduta all’asta

I fan del maghetto di Hogwarts sanno benissimo quanto valgono alcuni pezzi rari scritti da J.K. Rowling, per cui non sono rimasti scioccati dalla cifra di vendita di una prima edizione di Harry Potter e la pietra filosofale. Si tratta di una copia del 1997, pubblicata dalla casa editrice Bloomberg, in ottime condizioni e con la firma della scrittrice.

Il romanzo, il primo della saga, è stato battuto all’asta per 10.500 sterline, poco meno di 12mila euro e ad aggiudicarselo è stata una persona residente a Los Angeles. La vendita è andata in scena in Gran Bretagna, dove il libro era stato acquistato nel 1998 alla cifra di 25 sterline – circa 29 euro – da un collezionista privato.

Questa prima edizione di Harry Potter e la pietra filosofale, da sempre molto ricercata dagli estimatori, fa parte di una ‘partita’ di 500 esemplari. Si tratta della prima tiratura, per cui tutti i romanzi presentano la copertina rigida. All’epoca, quasi tutti vennero destinati alle biblioteche inglesi, motivo per cui ad oggi sono considerati introvabili.

Quanto valgono le prime edizioni dei libri di Harry Potter?

Il libro Harry Potter e la pietra filosofale venduto in Gran Bretagna a 12mila euro è uno degli esemplari meno cari. Alcuni dei romanzi scritti da J.K. Rowling, infatti, valgono molto, molto di più. Pensate che, nel 2019, una sua opera è stata battuta all’asta a Londra alla cifra di 54.000 euro, mentre nel 2020 a Dallas il prezzo è stato ancora più alto: ben 98.000 euro.