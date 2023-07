Salmo ha aperto i battenti del suo tour dell’estate 2023: vediamo la scaletta dei concerti e tutte le date della tournée.

Diciannove date, 28 canzoni e la band Le Carie sul palco insieme a lui: stiamo parlando di Salmo e del suo tour dell’estate 2023. Il rapper girerà l’Italia intera, portando in scena uno spettacolo che i fan ricorderanno per tanto tempo. Vediamo la scaletta dei concerti e tutte le tappe della tournée.

Salmo, tour estate 2023: la scaletta dei concerti

Lo scorso 28 giugno, Salmo ha dato il via al suo tour dell’estate 2023, chiamato Salmo Summer Tour. Diciannove tappe, che vedono il rapper esibirsi sul palco con i suoi più grandi successi. La data zero, come anticipato, è stata quella di fine giugno presso il Ferrara Summer Festival, mentre la tappa conclusiva sarà quella del 7 ottobre al Red Bull 64 Bars Live di Napoli. Di seguito, la scaletta delle canzoni del tour dell’estate 2023 di Salmo:

Russell Crowe

1984

S.A.L.M.O.

90min

Perdonami

Stai zitto

Il cielo nella stanza

PxM

Antipatico

A Dio

Aldo ritmo

Lunedì

Ho paura di uscire

Ho paura di uscire 2

Kumite woaw

In trappola

La chiave

Criminale

Marla

Bubble

La canzone nostra

La prima volta

Flop!

Hellvisback 2

Diavolo in me

Bugiardo

Tu X Me

Un attimo

Durante il tour dell’estate 2023, Salmo si esibisce insieme alla band Le Carie, composta da Daniele Mungai aka Frenetik alla chitarra, Jacopo Volpe alla batteria, Marco Azara alla chitarra, Davide Pavanello aka Dade al basso e Riccardo Puddu aka Verano.

Salmo: le date della tournée estiva

Di seguito, tutte le date del tour dell’estate 2023 di Salmo: