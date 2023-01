Harry Potter e la pietra filosofale è il primo film che ha accompagnato generazioni nel mondo di Hogwarts: sapete tutto sul film?

Harry Potter e la pietra filosofale è il primo di 8 film che raccontano la storia di Harry Potter, ragazzo maltrattato dagli zii, che scopre di appartenere ad un mondo fatto di magia e stregoneria, dove nulla è come sembra. Nasce dalla penna fortunata della scrittrice J.K. Rowling e diventa in poco tempo una delle saghe più amate di tutti i tempi.

Sapevate che Alan Rickman, attore che interpretava Severus Piton, è stato tra i primi a conoscere la storia per intero prima ancora che fosse finita? No? Allora scopriamo insieme altre magiche curiosità sul film.

15 Curiosità sul film

Fan della saga, siete sicuri di conoscere tutto ciò che si nasconde dietro al film? Scopritelo con noi!

libro e bacchetta di Harry Potter

1. Daniel Radcliffe scoprì di essere stato scelto per la parte di Harry Potter mentre era nella vasca da bagno.

2. La scena che riguarda il binario 9 e 3/4 è stata realmente girata nella stazione di King’s Cross, ma i binari utilizzati non erano il 9 e il 10 bensì il 4 e il 5.

3. Nella stesura della sceneggiatura, il flashback che riguarda l’uccisione dei genitori di Harry è stata scritta da J.K Rowling in persona. Era l’unica che sapesse cosa fosse successo davvero.

4. L’iscrizione incisa sullo specchio delle brame recita: “Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi” che letto al contrario (e ovviamente tradotto) significa: “Non rifletto il tuo volto ma il desiderio del tuo cuore” ecco perché i personaggi non ci vedono il loro riflesso, ma quello del loro desiderio più nascosto e profondo.

5. Nel tentativo di rendere i personaggi di Harry ed Hermione più simili a quelli descritti dalla Rowling nel libro, fecero indossare a Daniel Radcliffe delle lenti a contatto, mentre a Emma Watson delle protesi agli incisivi. L’idea venne scartata, perché a Daniel lacrimavano gli occhi ed Emma non riusciva ad articolare nel modo corretto le parole delle battute.

6. Alan Rickman aveva ricevuto indicazioni su come interpretare meglio il personaggio di Severus Piton da J.K. Rowling. Gli vennero date indicazioni precise sul passato del personaggio che i fan avrebbero scoperto solo nell’ultimo libro della serie.

7. Daniel Radcliffe fu l’ultimo del trio ad essere scritturato e confermato.

8. Inizialmente i produttori volevano riunire i primi tre libri in un unico film, tuttavia la Rowling rifiutò l’idea. I film divennero 8.

9. Nonostante l’adattamento cinematografico del libro sia molto fedele, mancano delle parti fondamentali del libro e personaggi importanti, tra i tanti Pix, il poltergaist.

10. Rupert Grint ottenne la parte di Ron in maniera del tutto bizzarra. Inviò una videocassetta in cui lui, vestito da donna, diceva a ritmo rap i motivi per i quali avrebbe voluto interpretare quel personaggio.

11. Ci sono voluti sei mesi ad insegnare ai gufi non riprodotti in CGI come si portasse una lettera.

12. Le comparse che si possono vedere nei momenti di studio dei tre protagonisti stanno studiando davvero! La produzione chiese a tutti di portare realmente i propri compiti sul set per rendere più reale il tutto.

13. Un particolare che solo un occhio attento, e allenato, può notare è davvero stravagante, un dettaglio tanto impercettibile quanto adorabile… Emma Watson mima le battute di Daniel Radcliffe e di Rupert Grint perché le aveva imparate a memoria.

14. Quasi tutti i libri nell’ufficio di Silente, in questo film, sono elenchi telefonici rilegati con copertine e impolverati appositamente per farli sembrare antichi e imponenti.

15. Durante la creazione del progetto si pensò di rendere Harry Potter un film animato, ma l’idea venne scartata.

La trama del film Harry Potter e la pietra filosofale

Harry, nel giorno del suo undicesimo compleanno, scopre di essere il figlio orfano di due maghi molto potenti e di possedere straordinari poteri magici, rimasti nascosti fino a quel momento.

Viene prelevato dalle casa dei perfidi zii da Hagrid, il guardia caccia della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts per permettergli di frequentare le lezioni e sviluppare le sue doti.

Harry impara a volare praticando il Quidditch e si ritrova a giocare una emozionante partita a scacchi viventi per poter affrontare un malvagio mago oscuro determinato a distruggerlo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG