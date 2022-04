Elena Sofia Ricci e la sua Suor Angela saranno le protagonista di Che Dio ci aiuti 7: le anticipazioni sulla fiction.

Da quando la sesta stagione è terminata, è iniziato il tormentone riguardo alla presenza di Elena Sofia Ricci in Che Dio ci aiuti 7. Ci sarà? Non ci sarà? L’attrice sembrava destinata all’addio alla fiction per via di altri impegni lavorativi, invece è arrivata la notizia che i fan e le fan speravano da tempo di ricevere: Suor Angela ci sarà anche nei nuovi episodi. “Contrariamente a quanto si è letto su alcuni siti e testate giornalistiche, Elena Sofia Ricci farà ancora parte della nostra grande famiglia e in particolar modo di Che Dio ci aiuti 7” ha annunciato Luca Bernabei, il CEO di Lux Vide.

Che Dio ci aiuti 7 quando esce?

Quando esce Che Dio ci aiuti 7? L’uscita della fiction su Rai 1 è prevista per il 2023, d’altronde a partire dalla quarta stagione ogni stagione della serie TV è sempre arrivata a due anni di distanza dalla precedente. Per sapere la data esatta della messa in onda della fiction è però necessario avere un po’ di pazienza e attendere.

Elena Sofia Ricci

Che Dio ci aiuti 7: le anticipazioni

Se è vero, come ha spiegato Luca Bernabei, che Elena Sofia Ricci con la sua Suor Angela sarà regolarmente presente in tutti gli episodi di Che Dio ci aiuti 7, va detto però che il personaggio sarà in un certo senso ridimensionato rispetto alle precedenti stagioni. Avrà certamente sempre un ruolo di primo piano all’interno della storia raccontata nella fiction, ma sarà presente rispetto a quanto eravamo abituati.

E’ così che la protagonista principale di Che Dio ci aiuti 7 sarà Francesca Chillemi con la sua Azzurra, un personaggio sempre presente all’interno della serie TV e che con il passare delle puntate ha assunto un’importanza sempre maggiore.

