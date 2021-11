Arriva su Sky Quelle brave ragazze, il programma condotto da Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti: tutto quello che c’è da sapere.

Orietta Berti con la canzone Mille è stata la regina dell’estate 2021 ora si appresta a diventarla anche della televisione nel 2022: è infatti una delle conduttrici di Quelle brave ragazze. Questa volta ad affiancare la cantante non sono Fedez e Achille Lauro ma altri due volti femminili ben noti al pubblico televisivo: Mara Maionchi e Sandra Milo. Un terzetto inedito per il road show in arrivo su Sky, ma che si può ovviamente vedere anche su Now TV. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul programma.

Quelle brave ragazze: il programma di Sky

Quelle brave ragazze nasce da un’idea di una delle tre grandi protagoniste: Mara Maionchi. La nota critica musicale, insieme a Sandra Milo e a Orietta Berti, affronterà un viaggio senza conoscere la destinazione: una vera e propria vacanza a sorpresa.

“Chiunque ami lo spettacolo, l’intrattenimento non può non amare Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti ed è proprio con l’obiettivo di realizzare un programma di intrattenimento puro, reso speciale dall’entusiasmo, dalle personalità uniche e dalla cifra di queste tre protagoniste, che Sky ha voluto riunire Mara, Sandra e Orietta per questa avventura che sa di amicizia e stima reciproca e di quello stupore per la scoperta che, davvero, non ha età” ha spiegato Antonella D’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia, a proposito del programma.

Quelle brave ragazze: Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti presentano il programma

A La Repubblica, una delle protagoniste di Quelle brave ragazze, ovvero Mara Maionchi, ha mostrato tutto il suo entusiasmo per il programma: “Sono gasata, contenta e soprattutto spero di divertirmi molto con le ragazze. non sono mai stata una gran viaggiatrice ma come Salgari ho viaggiato tanto con la fantasia. Il motto sarà: Avanti ragazze, all’avventura!”.

“Spero che possa essere un’avventura bellissima, mi piacciono le sfide e le nuove esperienze, mi piace l’idea di poter conoscere nuove cose e di farlo con Mara e Orietta, due persone fantastiche. Io la vivo così, come un’avventura, e ora che mi preparo a partire mi sento come una ragazzina” ha invece aggiunto Sandra Milo.

“Ho accettato di partecipare a questa avventura proprio perché non so dove stiamo andando. Certamente l’ho fatto anche per la compagnia” ha invece dichiarato Orietta Berti.