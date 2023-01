Ecco le location di Io che amo solo te, la commedia romantica con protagonisti Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti.

Damiano e Chiara sono una giovane coppia che sta per compiere il grande passo, quello del matrimonio. Ma i momenti che precedono le nozze, il matrimonio stesso e il ricevimento non andranno secondo le previsioni a causa di alcune situazioni del passato (che non riguardano solo i due protagonisti). E’ questa in sintesi la trama di Io che amo solo te, commedia romantica che è uscita nella sale cinematografiche nel 2015 ed è diretta da Marco Ponti: il successo del film è stato tale che l’anno dopo è uscito anche il sequel, La cena di Natale. Il titolo film è un chiaro riferimento alla canzone di Sergio Endrigo, che nella pellicola è interpretata da Alessandra Amoroso. Vediamo ora quali sono le location di Io che amo solo te.

Io che amo solo te: le location del film

La location principale di Io che amo solo te è Polignano a Mare. Il comune della provincia di Bari è il luogo dove è ambientata la storia e anche quello dove si sono svolte quasi tutte le riperse. La casa della famiglia di Chiara si trova in Vico Porto Raguseo, la casa di Don Mimì si trova invece in Via Neapolis 5.

Laura Chiatti

La chiesa nella quale si celebra il matrimonio è la Chiesa Matrice di Santa Maria Assunta che si trova in piazza Vittorio Emanuele II. Il bar dove lavora l’amica di Damiano è invece l’Hotel Covo dei Saraceni.

Come dicevamo, non tutte le location di Io che amo solo te sono a Pomigliano a mare. La villa dove viene organizzato il ricevimento di nozze è il Relais Il Santissimo che si trova a Turi, altro comune della provincia di Bari. Infine, altre riprese del film sono state effettuate a Fasano, a Martina Franca, a Monopoli e a Mola di Bari.

Io che amo solo te: il cast del film

I due protagonisti principali di Io che amo solo te, Damiano e Chiara, sono interpretati da Riccardo Scamarcio e da Laura Chiatti. Nel cast del film troviamo poi anche Michele Placido, Maria Pia Calzone, Antonella Attili, Eugenio Franceschini e Luciana Littizzetto.

