Ecco le location di La Porta Rossa, la fiction in onda su Rai 1 con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession.

La Porta Rossa è una delle fiction Rai che negli ultimi anni ha avuto il maggiore successo, anche per i toni differenti rispetto a molte altre produzioni Rai che la rendono quasi unica. Il protagonista è il commissario Leonardo Cagliostro che, però, è morto: non è riuscito però a oltrepassare quella porta di colore rosso che conduce all’aldilà e rimane nel mondo terreno come un fantasma. Ha due obiettivi: trovare il suo assassino e proteggiate la moglie, il magistrato Anna Mayer. Ad aiutarlo sono Vanessa Rosic, una ragazzina adolescente che scopre all’improvviso di essere una medium in grado di vederlo e sentirlo e Jonas Sala, un altro fantasma che vaga nel limbo. Vediamo ora quali sono le location de La Porta Rossa.

La Porta Rossa: le location della fiction di Rai 1

La storia raccontata in La Porta Rossa è ambientata a Trieste ed è proprio nella città capoluogo di regione del Friuli Venezia Giulia che si sono sono svolte le riprese di tutti gli episodi a partire da quelli della prima stagione.

chiesa sant antonio canal grande trieste

Piazza Unità d’Italia e il molo di Trieste sono tra i luoghi più presenti nelle varie puntate della serie TV, ma il luogo simbolo è senza dubbio la gru Ursus situata lungo il Porto Vecchio da cui Leonardo Cagliostro (interpretato da Lino Guanciale) può avere una visuale su tutta la città.

Il Via Belpoggio c’è invece la casa dove abita Anna Mayer (Gabriella Pession) e dove abitava quando era in vita anche il protagonista), Vanessa (Valentina Romani)abita invece nel rione di Melara. Tra le location de La Porta Rossa troviamo anche lo stabilimento balneare Ausonia, l’Università di Trieste in Piazzale Europa. Il palazzo della Questura è invece stata ricostruita la Palazzo della RAS in Piazza della Repubblica.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG