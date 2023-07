Gigi D’Alessio ha aperto i battenti del suo tour dell’estate 2023: scopriamo la scaletta dei concerti e tutte le date.

Prima di partire con una tournée in giro per il mondo, Gigi D’Alessio si concede un tour dell’estate 2023 in Italia. L’artista napoletano si esibirà in dieci città, quasi tutte nel Sud dello Stivale. Vediamo la scaletta dei concerti e tutte le date.

Gigi D’Alessio, tour estate 2023: la scaletta dei concerti

Lo scorso 1 luglio Gigi D’Alessio ha dato il via al suo tour dell’estate 2023, chiamato Dove c’è il sole tour. Dopo l’enorme successo ottenuto con il live in Piazza del Plebiscito a Napoli, l’artista girerà l’Italia per poi volare all’estero, dove sono previste alcune tappe. La data zero è andata in scena presso l’evento Estate Farnese di Piacenza, mentre quella conclusiva è fissata per il 26 agosto a Taranto. Di seguito, la scaletta del tour estivo di Gigi D’Alessio:

Non Mollare Mai,

Quanti Amori

Como Suena El Corazon

L’ammore

Sei Importante

Una Notte Al Telefono

Un Nuovo Bacio

Non Dirgli Mai

No Vale La Pena Enamorarse

Le Mani

Annarè

Un Cuore Malato

Quello Che Fa Male

Si Turnasse A Nascere

Mon Amour

Come Me

‘O Posto D’Annarè

Guagliuncè

Como Suena El Corazon

Napule è.

La scaletta del tour dell’estate 2023 di Gigi D’Alessio potrebbe subire qualche variazione. Una cosa è certa: l’artista napoletano si esibirà con alcune delle sue canzoni più belle, scelte con cura per far cantare tutti i fan.

Gigi D’Alessio: le date della tournée estiva

Di seguito, tutte le date del tour dell’estate 2023 di Gigi D’Alessio: