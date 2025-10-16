“Sono esplosa, ecco ho deciso”: Giulia Stabile mostra i commenti degli haters agli allievi di Amici

Durante il daytime di Amici, Giulia Stabile affronta i commenti degli haters sul suo corpo: la reazione degli allievi.

Durante il daytime di Amici, Giulia Stabile ha deciso di aprirsi completamente con gli allievi, portando all’interno della casetta i commenti che riceve dagli haters online. Dopo il video-sfogo pubblicato sui social a settembre, la ballerina – volto noto del programma – ha voluto affrontare l’argomento faccia a faccia con i ragazzi.

Giulia Stabile si confida: i commenti degli haters online

“Ci tenevo a parlarvi di una cosa molto intima“, ha detto Giulia Stabile, come riportato da Fanpage, entrando in casetta. Ha quindi mostrato agli allievi alcuni dei messaggi che riceve regolarmente, pieni di giudizi sul suo corpo: “Una ballerina con la cellulite“, “sei inguardabile“, “hai pancia e fianchi“, “sei orribile“, “sei ingrassata” ecc. Commenti che fanno male e che riceve da tempo: “Questi commenti sono sotto due post, in altri ce ne sono di più. Fanno male, ricevo commenti di questo tipo da cinque anni“.

Ha raccontato di essere stata ferita anche dal vivo: “Beccai quattro adulti e una signora disse ‘la ballerina di Amici cicciona?’. Mi sentii colpita, e sono esplosa. Pensai che dovevo fare qualcosa. Ho deciso di tornare a fare terapia“.

Ha spiegato come questi giudizi abbiano influito sulla sua percezione di sé: “Che io abbia preso qualche kg è chiaro, è successo. L’ho notato, ma non mi sembrava un problema. Dopo i messaggi ho iniziato a detestare il mio corpo. Non capivo se mi detestavo per quello che mi stavano dicendo o perché davvero lo pensavo. Sono andata in bug totale, un caos generale“.

Le reazioni degli allievi di Amici

Le parole di Giulia Stabile hanno suscitato emozione per diversi allievi di Amici. Tra questi, spicca Gard: “Non ho mai subito bullismo online, ma dal vivo. Prima ero diverso, e anche gli altri me lo dicevano. Sono uno che entra in punto di piedi, mi autoescludo per pausa di essere escluso. Sono stato soggetto di bullismo da piccolo, ho fatto terapia. Ci sto entrando in punta di piedi qui, sto cercando di includermi, ma fa parte del percorso“.